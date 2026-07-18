Airline waar AF-KLM op aast komt met verrassing: ‘Mis het niet’

TAP Air Portugal, de Portugese luchtvaartmaatschappij waarop Air France-KLM aast, heeft een mysterieuze teaser gedeeld die direct de aandacht trekt. In een korte video op sociale media kondigt de airline aan dat de jaren tachtig en negentig terugkeren naar 2026. Veel liefhebbers vermoeden dat TAP binnenkort een retro-livery onthult, terwijl achter de schermen de strijd om een belang in de maatschappij onverminderd doorgaat.

‘Mis het niet’

Op Instagram deelde TAP een teaser met de tekst: ‘We staan op het punt de jaren 80 en 90 naar 2026 te brengen. Houd de lucht goed in de gaten voor deze verrassing. Mis het niet.’ Onder luchtvaartliefhebbers wordt volop gespeculeerd over de terugkeer van een historische TAP-beschildering. Retro-livery’s zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een geliefde manier waarop airlines hun geschiedenis onder de aandacht brengen. Verschillende maatschappijen lieten eerder al klassieke kleurenschema’s terugkeren op moderne vliegtuigen, iets wat doorgaans enthousiast wordt ontvangen door zowel spotters als passagiers. TAP lijkt nu dezelfde weg in te slaan, al houdt de maatschappij de exacte onthulling voorlopig nog geheim.

Air France-KLM in de race

TAP staat tegelijkertijd centraal in een miljardenstrijd tussen Air France-KLM en Lufthansa. De Portugese overheid wil een minderheidsbelang van 44,9 procent verkopen aan een strategische luchtvaartpartner. Nadat IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, zich eerder terugtrok, zijn alleen Air France-KLM en Lufthansa nog over als kandidaten. Beide luchtvaartgroepen bereiden momenteel hun definitieve, bindende bod voor, dat uiterlijk op 29 juli moet worden ingediend. TAP is bijzonder aantrekkelijk vanwege de sterke positie op routes tussen Europa, Brazilië, Portugeestalige Afrikaanse landen en de Verenigde Staten. Voor Air France-KLM zou de Portugese maatschappij bovendien een belangrijke aanvulling vormen op de hubs Schiphol en Parijs-Charles de Gaulle, terwijl Lufthansa Lissabon ziet als een strategische toegangspoort tot Zuid- en Midden-Amerika.

Niet alleen de hoogste bieder wint

Volgens de Portugese regering wordt de uiteindelijke keuze nadrukkelijk niet alleen bepaald door het hoogste bod. Minister van Infrastructuur Miguel Pinto Luz benadrukte dat de verkoop een strategische beslissing is die verder gaat dan de financiële opbrengst. ‘Dit is een strategische beslissing die niet mag worden teruggebracht tot alleen de prijs en daarom zorgvuldig en met de nodige discretie moet worden genomen’, aldus de minister. De overheid verwacht van de nieuwe aandeelhouder dat deze niet alleen investeert in de internationale positie van TAP, maar ook de verbindingen vanaf Lissabon én de overige Portugese luchthavens versterkt, waaronder Porto, Faro, de Azoren en Madeira.