Door: Shelbert Andrea. Piloot worden was bijna altijd mijn droom. Als kind wilde ik toch eerst treinmachinist worden, totdat ik met mijn familie naar Curaçao vloog in een KLM MD-11. Dat vliegtuig maakte zoveel indruk op me dat ik vanaf dat moment wist: ik wil piloot worden.

Selectie bij EPST

Via de opleiding Aviation aan de Hogeschool van Amsterdam kwam ik terecht bij EPST. Oorspronkelijk wilde ik het flighttraject volgen, waarmee je de opleiding versneld kon afronden, maar door een miscommunicatie en een tekort aan studiepunten bleek dat uiteindelijk niet mogelijk te zijn.

Omdat ik inmiddels al door de selectieprocedure van EPST was gekomen, besloot ik toch door te gaan. Die selectie vond ik spannend; het voelde alsof mijn toekomst in twee dagen werd bepaald. Vooral de sim grading was uitdagend en moest ik herkansen, maar uiteindelijk heb ik alle fases succesvol afgerond.

Vliegopleiding in Griekenland

Mijn tijd bij EPST heb ik als zeer positief ervaren. Vanuit EPST volgde ik mijn vliegopleiding bij Global Aviation SA in Griekenland, waar kwaliteit en veiligheid centraal stonden. De theorieopleiding was intensief door het hoge tempo en de lange dagen, maar met veel zelfstudie heb ik mooie resultaten behaald. Het praktijkgedeelte was zonder twijfel het leukste onderdeel van de opleiding. Vooral de UPRT-training en uiteindelijk het behalen van mijn skilltest waren hoogtepunten.

First Officer bij Corendon

Momenteel werk ik al ruim twee jaar als First Officer bij Corendon Dutch Airlines. Tijdens mijn laatste trainingen overleed mijn vader onverwachts. Dat was een enorm zware periode, maar ik heb veel steun ervaren van Corendon, waardoor ik uiteindelijk mijn training kon vervolgen. Inmiddels heb ik bijna 1300 vlieguren op de Boeing 737 MAX 9. Als ik terugkijk op het hele traject vanaf EPST tot nu, zie ik een periode vol ontwikkeling, uitdagingen, verdriet en vooral veel bijzondere ervaringen waar ik met trots op terugkijk.