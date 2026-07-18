TUI-vlucht wijkt uit naar Schiphol door technisch probleem

Een TUI-vlucht van Belfast naar Larnaca heeft een onverwachte tussenlanding gemaakt op Schiphol vanwege een technisch probleem aan boord. De Boeing 737 kon volgens de bemanning niet veilig blijven vliegen in omstandigheden met ijsvorming en week daarom uit naar Schiphol. De landing verliep zonder problemen, maar passagiers liepen uiteindelijk bijna een dag vertraging op.

Technisch probleem dwingt tot uitwijken

Het incident vond plaats met met een Boeing 737-800, registratie EI-FFB, uitgevoerd door de Ierse maatschappij Fly4 Airlines namens TUI Airways. Het toestel vloog op een hoogte van ongeveer 35.000 voet en bevond zich zo’n negentig kilometer ten zuidoosten van Amsterdam, toen de bemanning besloot uit te wijken. Volgens bronnen was er sprake van een technisch probleem waardoor het vliegtuig niet langer in icing conditions mocht vliegen. Omdat een verdere vlucht richting Cyprus risico’s met zich mee kon brengen, werd gekozen voor een uitwijking naar Schiphol. De bemanning liet de luchtverkeersleiding weten dat er geen sprake was van een noodsituatie en dat geen extra assistentie nodig was. Na een holding op ongeveer 7.000 voet maakte het toestel een normale landing op Schiphol, meldt The Aviation Herald.

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Vervangend toestel zorgt voor vertraging

De Boeing bleef vervolgens bijna twintig uur aan de grond op Schiphol voor inspectie. Om de gestrande passagiers alsnog naar hun vakantiebestemming te brengen, werd een Airbus A321 van de Spaanse maatschappij Privilege Style ingezet. Daardoor kon de vlucht alsnog worden uitgevoerd, al arriveerden de passagiers uiteindelijk met een vertraging van ongeveer 23 uur in Larnaca. Het oorspronkelijke toestel vertrok na ongeveer 19,5 uur leeg terug naar Belfast en werd ongeveer 37 uur na de landing op Schiphol weer ingezet voor reguliere vluchten.

Fly4 vliegt regelmatig namens TUI

Hoewel veel reizigers verwachten altijd met een blauw TUI-vliegtuig te vliegen, maakt TUI in drukke periodes regelmatig gebruik van zogenoemde inhuurpartners. Fly4 Airlines is één van die vaste partners. Op de eigen website legt TUI uit: ‘In vakantieperiodes is de vraag naar vliegen heel groot. Om ook dan aan deze vraag te kunnen voldoen huurt TUI fly vliegtuigen in van vaste partners’ Over Fly4 schrijft de reisorganisatie: ‘Fly4 voert namens TUI vluchten uit volgens de standaarden en procedures die TUI hanteert op het gebied van veiligheid, service en operationele betrouwbaarheid’, aldus TUI. Volgens de airline krijgen passagiers aan boord van deze ingehuurde toestellen dezelfde dienstverlening als op reguliere TUI-vluchten en voldoen de partners aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen die de maatschappij stelt.