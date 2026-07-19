Airbus sleept grote A350-bestelling binnen

Airbus heeft opnieuw een miljardenorder uit China binnengehaald. Air China en dochtermaatschappij Shenzhen Airlines hebben samen 55 nieuwe Airbus-toestellen besteld, waaronder vijftien A350-900’s en veertig A320neo’s.

Air China breidt A350-vloot fors uit

Air China heeft een bestelling geplaatst voor vijftien extra Airbus A350-900’s. De toestellen worden tussen 2030 en 2032 geleverd. Air China financiert de aankoop deels uit eigen middelen en deels met bankleningen. De maatschappij beschikt momenteel al over 28 A350-900’s, die met een gemiddelde leeftijd van 5,7 jaar tot de modernste vliegtuigen in de vloot behoren. Daarnaast heeft Air China Cargo al tien A350F-vrachttoestellen besteld, waarmee de luchtvaartgroep ook inzet op verdere groei van haar vrachtactiviteiten.

Belangrijk vliegtuig

De Airbus A350 is uitgegroeid tot een van de belangrijkste vliegtuigen binnen de vloot van Air China. De maatschappij zet het type deze maand in op ruim 1350 vluchten vanaf haar Chinese hubs. Opvallend is dat slechts ongeveer veertig procent daarvan internationale bestemmingen betreft, ondanks het grote bereik van het toestel. De drukste internationale routes zijn Beijing-Londen Gatwick, Beijing-Stockholm en Beijing-Barcelona. Tegelijkertijd wordt de A350 ook veel ingezet op binnenlandse verbindingen, waar de hoge capaciteit en premiumcabines goed aansluiten bij de vraag op drukke routes zoals Beijing-Guangzhou en Beijing-Shanghai Hongqiao. De configuratie van Air China’s A350 biedt plaats aan 312 passagiers, verdeeld over 32 Business Class-stoelen, 24 Premium Economy-stoelen en 256 Economy Class-stoelen.

Shenzhen Airlines verdubbelt A320neo-vloot

Niet alleen Air China investeert fors in Airbus. Dochtermaatschappij Shenzhen Airlines heeft tegelijkertijd een order geplaatst voor veertig toestellen uit de A320neo-familie, met leveringen tussen 2029 en 2032. Daarmee zal de maatschappij haar huidige vloot van 35 A320neo’s ruim verdubbelen. Shenzhen Airlines beschikt daarnaast al over acht A321neo’s en heeft nog eens 22 exemplaren van dat grotere model in bestelling. De investering onderstreept de ambitie om de vloot verder te moderniseren met zuinigere toestellen die minder brandstof verbruiken en lagere operationele kosten opleveren.