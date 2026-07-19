Enorme ‘file’ van vliegtuigen: Oshkosh op punt van beginnen

Flightradar24 vatte het vrijdagavond droog samen: ‘Langste polonaise ter wereld?’ Op het bijgevoegde radarbeeld boven Wisconsin schuift een aaneengesloten sliert gele vliegtuigjes richting één enkel vliegveld. Bestemming: Oshkosh, waar maandag EAA AirVenture 2026 begint.

Even het drukste vliegveld ter wereld

Een week lang verandert Wittman Regional Airport in het drukste vliegveld ter wereld. Vorig jaar kwamen er 704.000 bezoekers en ruim 10.000 vliegtuigen langs, van zelfbouwtoestellen en oldtimers tot warbirds en de nieuwste eVTOL-concepten. De verkeerstoren op frequentie 118.5 is die dagen de drukste ter wereld: verkeersleiders solliciteren zelfs om er te mogen werken. Het evenement bestaat al decennia en wordt georganiseerd door de Experimental Aircraft Association.

Achter elkaar in één lange stoet naar Oshkosh

Dat gele lint op de radar is geen toeval, maar procedure. Wie zelf komt vliegen, vliegt eerst naar het stadje Ripon, volgt daar de spoorlijn naar het noordoosten en houdt keurig 1.800 voet en 90 knopen aan, netjes achter elkaar op een halve mijl afstand. Bij het plaatsje Fisk zit geen radarkamer, maar een caravan op een heuvel met controllers in felroze shirts en een verrekijker.

Wiebelen met de vleugels

Ze herkennen je aan kleur en type — “white Cessna over Fisk, rock your wings” — waarna je met een wiebel van de vleugels bevestigt dat je het gehoord hebt. Verder radiostilte; anders wordt het één grote kakofonie boven Wisconsin.

Helemaal achteraan aansluiten

En soms loopt het net even anders. Flightradar24 postte er een tweede beeld bij, met een treffend onderschrift: “sometimes you get sent to the back of the line.” Te zien: twee toestellen, een Beechcraft Sierra uit Mason City en een Piper Cherokee, die keurig een lus draaiden en weer achteraan mochten aansluiten. Honderden kilometers vliegen om vervolgens een rondje te maken; het hoort erbij.

One of the things about flying into Oshkosh for Airventure is that sometimes you get sent to the back of the line. https://t.co/c6FwiAHhZH pic.twitter.com/YzZ7rp3weW— Flightradar24 (@flightradar24) July 17, 2026

Elke middag airshow

Vanaf maandag om 14:15 lokale tijd is er elke middag airshow. Onder de premières dit jaar: de Oostenrijkse Flying Bulls, die met een gerestaureerde P-38 en DC-6 voor het eerst de oversteek naar Amerika maken. Voor wie er niet bij is: de aankomststroom is de komende dagen live te volgen op FlightRadar24. De polonaise boven Wisconsin is voorlopig nog niet voorbij.