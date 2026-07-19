Europese fabrikant Airbus huurt Oekraïense Antonov

Airbus huurt een Antonov An-124 van de Oekraïense vrachtmaatschappij Antonov Airlines om de levering van A350-onderdelen te versnellen. Opvallend genoeg maakt ook concurrent Boeing gebruik van hetzelfde gigantische transportvliegtuig.

Antonov An-124 ingezet door Airbus

Airbus heeft de Antonov gecharterd om grote A350-onderdelen vanuit de Amerikaanse fabriek in Kinston (North Carolina) naar Frankrijk te vliegen. Normaal gesproken worden dergelijke vliegtuigsecties per schip vervoerd, maar volgens meerdere bronnen uit de luchtvaartindustrie bleek luchttransport noodzakelijk om verdere vertragingen in de productie te voorkomen. Airbus bevestigt dat het bedrijf soms gebruikmaakt van Antonov, maar wilde niet specifiek ingaan op de A350-operaties, meldt Reuters.

Vertragingen

De keuze voor kostbaar luchttransport laat zien dat de luchtvaartindustrie nog steeds kampt met hardnekkige problemen in de bevoorradingsketen. Airbus nam eind vorig jaar de fabriek in Kinston over als onderdeel van de opsplitsing van Spirit AeroSystems. Volgens ingewijden beschikte de fabrikant destijds nog over een buffer van vier complete sets vliegtuigonderdelen die per schip werden aangevoerd. Die voorraad is inmiddels verdwenen, waardoor Airbus noodgedwongen is uitgeweken naar veel duurder luchttransport om de assemblagelijnen draaiende te houden. Eerder meldde Reuters al dat Airbus klanten had geïnformeerd over nieuwe vertragingen bij de levering van de A350 in de komende jaren, mede als gevolg van problemen rond de aanvoer van rompsecties.

Ook Boeing schakelt Antonov in

Niet alleen Airbus maakt gebruik van de Oekraïense vrachtgigant. Ook Boeing charterde de An-124 meerdere keren om onderdelen voor de Boeing 767 vanuit Florida naar Everett te vervoeren. Uit Amerikaanse overheidsdocumenten blijkt dat Boeing hiervoor speciale toestemming moest aanvragen, omdat het toestel binnen de Verenigde Staten binnenlandse vrachtvluchten uitvoerde. Volgens Boeing waren de onderdelen dringend noodzakelijk om vertragingen in de productie van de 767-tankvliegtuigen en vrachttoestellen te voorkomen.