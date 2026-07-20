Britse overheid plaatst bestelling bij Airbus: ‘Belangrijke rol’

De Britse overheid heeft opnieuw twee Airbus H135-helikopters besteld. De uitbreiding maakt deel uit van een omvangrijk programma waarmee de huidige vloot van politiehelikopters wordt gemoderniseerd. Airbus Helicopters UK krijgt daarbij een belangrijke rol in het leveren, aanpassen en ondersteunen van de nieuwe toestellen.

Nieuwe bestelling bij Airbus

De nieuwe bestelling voor twee extra H135-helikopters volgt op een eerder contract dat in 2025 werd gesloten. Met deze bestelling komt het totale aantal H135-helikopters binnen het vernieuwingsprogramma uit op negen toestellen. Airbus werd via het raamcontract aangewezen als exclusieve helikopterleverancier voor NPAS voor een periode van maximaal zes jaar. De eerste twee helikopters binnen het programma arriveerden in april bij Airbus Helicopters in het Verenigd Koninkrijk, waar ze momenteel worden voorzien van specifieke politie-uitrusting en operationele aanpassingen. De toestellen worden ingericht voor uiteenlopende politietaken, waaronder het ondersteunen van agenten op de grond, het reageren op incidenten en het vergroten van de veiligheid tijdens complexe operaties.

© 2026, Airbus Helicopters, Richard Cave

Airbus speelt sleutelrol

Airbus Helicopters UK ziet de uitbreiding van de H135-vloot als een belangrijke stap. ‘Voortbouwend op tientallen jaren Britse expertise op het gebied van ontwerp en aanpassingen zal Airbus Helicopters in het Verenigd Koninkrijk een belangrijke rol spelen’, zegt Richard Atack, Managing Director of Airbus Helicopters in the UK. De twee nieuw bestelde helikopters worden in 2028 geleverd. Piloten van NPAS zijn inmiddels begonnen met trainings- en kennismakingsvluchten om vertrouwd te raken met de nieuwe technologie.