Eurowings A320 keert terug na birdstrike op linkermotor

Een Airbus A320 die namens Eurowings onderweg was van Hamburg naar Stockholm is kort na vertrek teruggekeerd. Een vogel vloog tijdens de klimfase in de linkermotor, waarna de gezagvoerder uit voorzorg besloot de vlucht af te breken.

Vogel vliegt in linkermotor

Het incident vond plaats op 17 juli. De Airbus A320-200 van de Litouwse maatschappij GetJet Airlines, LY-FAS, was net opgestegen vanaf Hamburg Airport. Tijdens de klim kreeg het toestel te maken met een birdstrike, waarbij een vogel in de linkermotor terechtkwam. De bemanning stopte de klim op ongeveer 12.000 voet (FL120). Hoewel de motor bleef werken, besloot de gezagvoerder geen risico te nemen en uit voorzorg terug te keren naar Hamburg. Ongeveer een half uur na vertrek maakte het toestel een veilige landing op baan 05. © Flightradar24

Vervangende Airbus naar Stockholm

Na de veilige landing werden de passagiers overgezet op een andere Airbus A320-200 met registratie LY-DAE, eveneens ingezet door GetJet Airlines voor Eurowings. Dankzij het vervangende toestel kon de vlucht alsnog worden uitgevoerd, al arriveerden de reizigers ongeveer twee uur later dan gepland in Stockholm. Het vervangen van een toestel na een birdstrike is een gebruikelijke procedure, omdat luchtvaartmaatschappijen eerst willen uitsluiten dat de inslag schade heeft veroorzaakt aan de motor of andere vitale onderdelen.