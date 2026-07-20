Qatar Airways schrapt Europees land na 15 jaar uit routenetwerk

Qatar Airways trekt na vijftien jaar de stekker uit haar route naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Daarmee verdwijnt de enige directe verbinding tussen Bulgarije en Doha van de airline. De beslissing is een flinke klap voor de internationale bereikbaarheid van het land, terwijl de toerismesector vreest voor hogere ticketprijzen en minder verbindingen naar Azië, Afrika en Australië.

Definitief einde voor route naar Sofia

Qatar Airways heeft bevestigd dat de vluchten tussen Doha en Sofia worden geschrapt. De Bulgaarse hoofdstad stond eerder nog in de reserveringssystemen van de maatschappij voor eind 2026 en 2027, maar die vluchten zijn inmiddels verwijderd. Ook heeft de airline aangekondigd haar kantoor in Bulgarije vanaf september te sluiten. Een officiële reden voor het besluit is niet gegeven, maar volgens internationale media wijst het schrappen van de route erop dat Qatar Airways de beschikbare vliegtuigen inzet op winstgevendere bestemmingen. Een snelle terugkeer van de verbinding lijkt daardoor onwaarschijnlijk.

Belangrijke schakel naar Azië verdwijnt

Voor Bulgarije betekent het vertrek een forse aderlating. Via de hub in Doha konden passagiers met slechts één overstap eenvoudig doorvliegen naar tientallen bestemmingen in Azië, Afrika en Australië. De Bulgaarse reisbranche spreekt dan ook van een zware klap. ‘Dit is een zware klap voor Bulgarije, voor onze verbindingen met heel Azië, Afrika en Australië, én voor de toeristische sector’, zegt Dimitrina Goranova, vicevoorzitter van de Bulgaarse vereniging van touroperators en reisbureaus (ABTTA). Ook voorzitter Petar Stoyanov maakt zich zorgen. ‘Het ontbreken van rechtstreekse Qatar Airways-vluchten naar Sofia heeft nu al een grote impact op de toerismemarkt. Bulgarije moet dringend nieuwe luchtvaartmaatschappijen aantrekken om de verbindingen met Azië, Afrika en Australië te verbeteren’, aldus Stoyanov.

Turkse concurrent profiteert

Door het vertrek van Qatar Airways blijft Turkish Airlines de belangrijkste luchtvaartmaatschappij voor vluchten naar Azië, Afrika en Australië via Istanboel. Flydubai biedt via Dubai eveneens overstapmogelijkheden, maar volgens de Bulgaarse reisbranche kiezen veel reizigers daar momenteel minder snel voor vanwege de onzekere situatie in het Midden-Oosten. Minder concurrentie zorgt volgens de sector bovendien voor stijgende ticketprijzen. De reisbranche roept de Bulgaarse overheid daarom op om actief nieuwe luchtvaartmaatschappijen aan te trekken. Daarbij wordt vooral gekeken naar Etihad Airways, dat de afgelopen jaren zijn netwerk in Zuidoost-Europa verder heeft uitgebreid en binnenkort ook Boekarest gaat bedienen.