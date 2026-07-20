Topman bedankt KLM voor speciale vluchten: ‘We zijn trots’

Air France-KLM-topman Benjamin Smith heeft KLM en Air France bedankt voor hun rol tijdens het WK voetbal. De luchtvaartmaatschappij vervoerde de afgelopen periode spelers, stafleden en supporters naar de wedstrijden en weer terug naar huis. Volgens Smith hebben medewerkers op de grond en aan boord een belangrijke bijdrage geleverd aan de bijzondere reizen.

Smith prijst inzet KLM en Air France

De topman van Air France-KLM blikt met trots terug op de rol die de luchtvaartgroep speelde tijdens het wereldkampioenschap. Smith benadrukt dat de inzet van duizenden medewerkers ervoor zorgde dat de reizen soepel verliepen. Volgens de topman verdienen vooral de collega’s die de vluchten uitvoerden erkenning. ‘Ik wil ook al onze collega’s bij Air France en KLM bedanken, zowel op de grond als aan boord, die deze WK-reizen mogelijk hebben gemaakt’, aldus de Franse CEO. Bij Air France-KLM zijn we trots dat we een kleine rol hebben mogen spelen in die reis.’

Knipoog naar British Airways en Norwegian

Naast zijn dankwoord verwees Smith naar de opvallende weddenschap tussen British Airways en Norwegian, waarbij de Noorse maatschappij na de verloren wedstrijd tegen Engeland tijdelijk het logo van British Airways op Instagram moest gebruiken. ‘Iedereen die mij kent, weet dat ik onze merken nooit op het spel zou zetten bij een voetbalwedstrijd. Petje af voor mijn Britse en Noorse vrienden’, schreef Smith.

Speciale KLM-vlucht

Voor KLM was de reis van het Nederlands elftal naar het WK een bijzonder moment. De selectie vertrok met een Boeing 787-10 Dreamliner richting de Verenigde Staten. De maatschappij koos bewust niet voor de bekende Boeing 777-300ER met het speciale oranje kleurenschema ‘Orange Pride’, maar voor de Dreamliner. Die keuze had vooral te maken met comfort: het toestel beschikt over meer stoelen in Business Class en Premium Comfort, waardoor meer spelers en stafleden in de hogere reisklassen konden reizen. Aan boord stond een speciaal samengesteld KLM-team klaar om de selectie tijdens de lange vlucht te verzorgen.