Vliegtuig uit Rusland wijkt uit naar Schiphol door GPS-storing

Een vrachtvliegtuig van Sichuan Airlines is uitgeweken naar Schiphol nadat beide gps-systemen tijdens de nadering van Brussel uitvielen. De Airbus A330F was onderweg vanuit Moskou, waarna de bemanning op advies van de luchtvaartmaatschappij besloot de koers te verleggen naar Schiphol.

Vlucht uit Rusland wijkt uit naar Schiphol

Het incident deed zich voor op 18 juli tijdens vlucht 3U-9605. De Airbus A330-300F, met registratie B-32GX, was onderweg van Moskou Sjeremetjevo naar Brussel toen de bemanning tijdens de eerste fase van de daling meldde dat beide gps-systemen waren uitgevallen. Hoewel moderne verkeersvliegtuigen over meerdere navigatiesystemen beschikken, wordt een gelijktijdige uitval van beide gps-ontvangers als een serieuze storing beschouwd. Volgens The Aviation Herald kreeg de bemanning van de eigen maatschappij de instructie om uit te wijken naar Schiphol, waarna het toestel koers zette naar Schiphol en ongeveer twintig minuten later landde op baan 36R.

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Na tussenstop alsnog naar Brussel

Na de landing bleef het vrachtvliegtuig ongeveer tweeënhalf uur aan de grond op Schiphol. Wat de precieze oorzaak van de gps-storing was, is vooralsnog niet bekend. Nadat de situatie was beoordeeld, kon de Airbus de vlucht hervatten en alsnog naar Brussel vertrekken. Er zijn geen meldingen van gewonden of verdere technische problemen tijdens de vervolgvlucht. Ook is niet bekend of de storing verband hield met gps-interferentie, een fenomeen dat de afgelopen jaren in delen van Europa vaker is waargenomen.

Omgebouwde passagiers-Airbus

De betrokken Airbus werd in 2008 oorspronkelijk afgeleverd als passagiersvliegtuig aan China Southern Airlines. Na een periode bij verschillende leasemaatschappijen en operators werd het toestel in 2024 omgebouwd tot vrachtvliegtuig. Sinds juli van dat jaar vliegt het als B-32GX voor Sichuan Airlines. De Airbus wordt aangedreven door twee Rolls-Royce-motoren en wordt ingezet op internationale vrachtroutes tussen Azië en Europa.