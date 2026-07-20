Zoon VP Rusland vliegt naar Schiphol: ‘Speciale betekenis’

De vicepresident van Suriname, Gregory Rusland, heeft een bijzonder persoonlijk moment gedeeld op sociale media. Zijn zoon Mason Rusland heeft als piloot voor Delta Air Lines voor het eerst een lijnvlucht uitgevoerd van New York naar Schiphol. ‘Vanwege onze band met Nederland heeft deze vlucht een speciale betekenis’, aldus Gregory Rusland.

Trots op eerste vlucht naar Schiphol

Gregory Rusland liet via Facebook weten dat hij bijzonder trots als vader is nu zijn zoon Mason zijn eerste vlucht naar Amsterdam succesvol heeft uitgevoerd. De piloot vloog namens Delta Air Lines met een Airbus A330 van New York naar Schiphol. ‘Vandaag ben ik bijzonder trots als vader. Mason, mijn zoon heeft vanmorgen namens zijn maatschappij zijn eerste vlucht uitgevoerd van New York naar Amsterdam (Schiphol) met de Airbus 330. Na vele vluchten de afgelopen jaren vanuit New York naar onder andere Madrid, Parijs, Londen en Rome maakt deze bestemming het extra bijzonder. Vanwege onze band met Nederland heeft deze vlucht een speciale betekenis’, schreef hij.

Boodschap

Naast het delen van het bijzondere moment richtte Gregory Rusland zich rechtstreeks tot zijn zoon met een persoonlijke felicitatie. De vicepresident sprak zijn bewondering uit voor de carrière die Mason inmiddels heeft opgebouwd en wenste hem veel succes voor de toekomst. ‘Ik ben heel trots op wat je hebt bereikt en wens je een veilige en succesvolle verdere carrière toe. Gefeliciteerd, Mason. Blijf vliegen, blijf groeien’, aldus Rusland. Zijn bericht kreeg veel positieve reacties van mensen die de prestatie van de Delta-piloot feliciteerden en de woorden van zijn vader prezen.