Belgische F-16’s trekken de aandacht (video)

Tijdens het Formule 1-weekend op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps speelde zich boven de Ardennen een minstens zo indrukwekkend schouwspel af. Belgische F-16-straaljagers verzorgden een flypast.

Belgische F-16’s boven Spa

Het Formule 1-weekend op Spa-Francorchamps behoort al jarenlang tot de absolute hoogtepunten van de internationale autosportkalender. Ook in 2026 trok de Grand Prix weer honderdduizenden bezoekers naar het circuit, terwijl miljoenen fans wereldwijd de race volgden. Tijdens het evenement werd traditiegetrouw een militaire flypast georganiseerd. Na afloop deelde de Belgian Air Force beelden van de flypast op sociale media. Daarbij schreef de luchtmacht: ‘F1 owns the track, we own the sky. Oh how we love a Spa weekend. Thank you Spa-Francorchamps!‘ Ook de vliegbasis Kleine Brogel, waar een belangrijk deel van de Belgische F-16-vloot is gestationeerd, liet vooraf weten dat enkele van haar F-16’s die middag boven het circuit zouden vliegen.

De boodschap luidde: ‘Deze namiddag vliegen enkele van onze F-16’s over tijdens de Grand Prix van Spa-Francorchamps.’ Op de gedeelde video’s is te zien hoe de gevechtsvliegtuigen in strakke formatie over het circuit trekken.

Kleine Brogel speelt belangrijke rol

De vliegbasis Kleine Brogel behoort tot de belangrijkste militaire bases van het land. Hier zijn F-16 Fighting Falcons gestationeerd die worden ingezet voor onder meer Quick Reaction Alert-missies, internationale NAVO-operaties en intensieve trainingsvluchten. De basis bereidt zich tegelijkertijd voor op de geleidelijke overgang naar de moderne F-35A Lightning II, die de F-16 de komende jaren zal vervangen. Optredens zoals tijdens de Grand Prix van België bieden de luchtmacht een uitgelezen kans om haar straaljagers aan een groot internationaal publiek te tonen. Voor veel bezoekers vormt de flypast inmiddels een vast onderdeel van de totale beleving rondom het raceweekend.