Maatschappij plaatst megaorders bij Boeing en Airbus

SMBC Aviation Capital heeft op de openingsdag van de Farnborough International Airshow 2026 uitgepakt met een enorme bestelling van in totaal tweehonderd nieuwe vliegtuigen. De leasemaatschappij tekende eerst voor honderd Boeing 737 MAX-toestellen en voegde daar enkele uren later nog eens honderd Airbus A320neo-toestellen aan toe.

Airbus

De maatschappij bestelde bij Airbus honderd extra vliegtuigen uit de A320neo-familie. De order bestaat uit 65 Airbus A321neo’s en 35 Airbus A320neo’s. De Ierse leasemaatschappij, die eigendom is van Japanse aandeelhouders, is al jarenlang een belangrijke klant van Airbus. Daar kwam eerder dit jaar nog extra schaal bij, nadat SMBC in april 2026 samen met een investeerdersconsortium de overname afrondde van Sumisho Air Lease Corporation. Volgens Airbus beschikken beide leasemaatschappijen gezamenlijk inmiddels over een vloot en orderportefeuille van ongeveer 900 Airbus-vliegtuigen.

Boeing 737 MAX

Eerder op dezelfde dag maakte SMBC al bekend nog eens honderd Boeing 737 MAX-toestellen te bestellen. Die order bestaat uit 60 Boeing 737-10’s en 40 Boeing 737-8’s. Het is de eerste keer dat SMBC de grootste variant uit de MAX-familie, de 737-10, bestelt. Tegelijkertijd gaat het om de grootste bestelling ooit van dit type door een leasemaatschappij. Door de nieuwe overeenkomst groeit de totale orderportefeuille van SMBC voor de Boeing 737 MAX-familie naar 450 vliegtuigen.

Vertrouwen in marktvraag

Topman Peter Barrett benadrukte bij beide aankondigingen dat de orders zijn ingegeven door de sterke vraag vanuit luchtvaartmaatschappijen. Over de Airbus-bestelling zei hij: ‘Deze omvangrijke nieuwe bestelling geeft onze klanten toegang tot een doorlopende leveringsstroom van de nieuwste A320neo-toestellen tot ver in het midden van de jaren dertig. Met deze order bevestigen we ons vertrouwen dat de vraag naar vliegtuigen uit de A320neo-familie ook op lange termijn sterk zal blijven’, aldus Barrett. Over de Boeing-order verklaarde Barrett: