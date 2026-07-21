Russisch Aeroflot bereikt record tijdens zomerdrukte

Aeroflot beleeft in de zomer van 2026 een ongekend druk seizoen op de route naar Antalya. De Russische nationale luchtvaartmaatschappij voert meer vluchten uit naar de Turkse badplaats dan ooit tevoren. Met 185 wekelijkse vluchten groeit de bestemming uit tot een van de belangrijkste internationale markten binnen het netwerk van Aeroflot.

Aeroflot zet vol in op Turkije

De enorme uitbreiding van Aeroflot naar Antalya komt niet alleen voort uit de grote vraag van Russische vakantiegangers naar Turkije, maar ook uit de beperkte internationale mogelijkheden voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Sinds de invoering van westerse sancties na de Russische invasie van Oekraïne zijn veel Europese bestemmingen weggevallen. Europese landen sloten hun luchtruim voor Russische maatschappijen, waardoor Turkije een van de weinige belangrijke internationale markten bleef waar Russische luchtvaartmaatschappijen actief kunnen blijven. Ankara sloot zich niet aan bij de Europese sancties tegen Russische luchtvaartmaatschappijen, waardoor verbindingen tussen beide landen grotendeels behouden bleven en zelfs konden groeien.

Antalya profiteert

Antalya profiteert sterk van deze situatie. De Turkse badplaats is al jaren een van de populairste vakantiebestemmingen voor Russen. Aeroflot speelt in op die vraag door haar netwerk vanuit Rusland verder uit te breiden. Vooral tijdens de drukste weken van het zomerseizoen wordt de capaciteit maximaal ingezet, waardoor Antalya is uitgegroeid tot een van de belangrijkste internationale bestemmingen binnen het netwerk van de Russische maatschappij. Aeroflot vliegt in de zomerperiode vanuit dertien Russische steden naar Antalya. De grootste hoeveelheid vluchten wordt aangeboden vanuit Moskou.

Istanboel groeit mee

Ook Istanboel heeft binnen het netwerk van Aeroflot een steeds grotere rol gekregen. De maatschappij breidde eerder haar aanwezigheid in Turkije uit met nieuwe verbindingen, waaronder een lijndienst tussen Mineralnye Vody en Istanbul Airport. Vanuit meerdere Russische steden onderhoudt Aeroflot inmiddels verbindingen met de Turkse metropool. Antalya vormt echter een ander type markt, waarbij vooral toeristische vraag de groei stimuleert.

Recordoperatie ondanks uitdagingen

Het immense aanbod richting Antalya komt op een moment dat Aeroflot nog altijd zwaar wordt geraakt door internationale sancties. Sinds 2022 heeft de maatschappij grote moeite met het verkrijgen van nieuwe onderdelen voor haar Airbus- en Boeing-vloot. Aeroflot is daardoor noodgedwongen afhankelijker van creatieve oplossingen, waaronder het demonteren van oudere vliegtuigen voor reserveonderdelen om andere toestellen operationeel te houden. Tegelijkertijd probeert Rusland de afhankelijkheid van westerse vliegtuigbouwers terug te dringen door de eigen luchtvaartindustrie nieuw leven in te blazen. Binnenlandse fabrikanten werken aan nieuwe toestellen zoals de MC-21, Tu-214 en SJ-100. Aeroflot heeft vooral interesse in de MC-21 en plaatste al een bestelling voor achttien exemplaren.