Transavia-passagiers gestrand: ‘Totale chaos, €1.450 extra betaald’

Chaos op Schiphol eindigde voor een Nederlands stel in een flinke tegenvaller. Volgens de vakantiegangers liep een vroege ochtendvlucht van Transavia uit op complete chaos. ‘Een totale chaos, honderden zoniet duizenden mensen die wachten en een ondeskundige en onvriendelijke staf die ons (en waarschijnlijk tientallen anderen) in de verkeerde rij zet’, schrijft de passagier gefrustreerd.

Complete chaos bij Transavia-balie

De problemen begonnen al ruim voor vertrek van vlucht HV6005 naar Porto. Het stel arriveerde meer dan twee uur voor de geplande vertrektijd van 05.10 uur op Schiphol en had vooraf al online ingecheckt. Volgens de passagiers leek de luchthaven op dat tijdstip rustig, behalve bij de balies van Transavia. ‘Een totale chaos, honderden, zo niet duizenden, mensen die staan te wachten’, schrijft de passagier gefrustreerd. Volgens het stel ging het vervolgens mis toen een medewerker hen naar de verkeerde rij verwees. ‘Mevrouw, ik ben al ingecheckt. Ik wil alleen langs de drop-off; dat is de andere rij,’ zou de vakantieganger hebben gezegd. De reactie van de medewerker luidde volgens hem: ‘Nee meneer, wilt u mij gehoorzamen en in de rij blijven.’ Pas na ruim anderhalf uur wachten bleek dat zij inderdaad in de verkeerde rij stonden.

Afgewezen bij de balie

Toen het stel uiteindelijk de check-inbalie bereikte, kregen zij naar eigen zeggen te horen dat zij niet meer mee konden. Dat terwijl zij aangeven nog 55 minuten voor vertrek bij de balie te hebben gestaan. ‘Nee, had u maar eerder van huis moeten gaan, we kunnen niks meer voor u doen, volgende graag’, zou een medewerker hebben gezegd. Bij de Transavia-servicedesk wachtten volgens de reizigers tientallen andere gestrande passagiers. Ook daar kregen zij naar eigen zeggen geen hulp. ‘Nee, wij kunnen ook niks voor u doen, uw eigen schuld, behalve als u €1.450 betaalt voor de vlucht van vanavond’, zou er zijn gezegd. Uiteindelijk besloten zij dat bedrag te betalen om hun vakantie alsnog door te laten gaan.

Vriendelijke cabinebemanning

Tijdens de uiteindelijke vlucht vertelde het stel hun verhaal aan de cabinebemanning, die hen volgens de reizigers een kaartje en enkele flesjes water gaf als blijk van medeleven. Daarna dienden zij een officiële klacht en een schadeclaim in voor de kosten van de nieuwe tickets en de verloren vakantiedag. De reactie die zij ontvingen stelde hen echter teleur: Transavia liet weten dat zij binnen enkele weken een inhoudelijke reactie konden verwachten. De reiziger plaatst daarbij scherpe vraagtekens bij de merkbelofte van de luchtvaartmaatschappij om reizen gemakkelijk en prettig te maken.

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Transavia reageert

De luchtvaartmaatschappij reageert ook online op het bericht van de passagier. ‘We begrijpen dat het missen van je vlucht een teleurstellende en stressvolle ervaring is geweest. Onze excuses voor het ongemak dat je hierdoor hebt ervaren. Uit je bericht begrijpen we dat je ruim twee uur voor vertrek aanwezig was op de luchthaven. We kunnen ons voorstellen dat je, omdat je al online was ingecheckt en alleen nog bagage hoefde af te geven, verwachtte dat dit voldoende tijd zou zijn. We kijken graag met je mee naar de situatie’, aldus een medewerker.