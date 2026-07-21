Transavia-vlucht maar liefst 8 uur vertraagd op Schiphol

Passagiers van Transavia van Schiphol naar Porto hebben zondag te maken gekregen met een uitzonderlijk lange vertraging. Door een technisch mankement kon de Boeing 737 niet volgens planning vertrekken. De vlucht, die oorspronkelijk om 05.10 uur zou opstijgen, kreeg uiteindelijk een nieuwe vertrektijd van 13.36 uur. Daarmee liep de vertraging op tot ruim acht uur. Aanzienlijk langer dan de geplande vliegtijd naar de Portugese stad.

Ruim acht uur vertraging bij Transavia

De problemen ontstonden al in de vroege ochtend op Schiphol. HV6005 stond gepland om om 05.10 uur te vertrekken vanaf vertrekhal 1, maar een technisch mankement maakte een tijdig vertrek onmogelijk. Na meerdere updates werd uiteindelijk een nieuwe vertrektijd van 13.36 uur vastgesteld, waardoor passagiers ruim acht uur langer moesten wachten dan gepland. De oorzaak van het technische mankement is vooralsnog niet bekend.

Boeing 737-800

De vertraagde vlucht zou worden uitgevoerd door de Boeing 737-800 met registratie PH-HXK. Dit toestel werd in april 2017 nieuw afgeleverd aan Transavia en is ruim negen jaar oud. De Boeing werd gebouwd in Renton (Verenigde Staten) en beschikt over 189 stoelen voor passagiers. Tussen eind 2019 en begin 2020 vloog het toestel tijdelijk voor de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij GOL op leasebasis, waarna het terugkeerde naar de Nederlandse airline. Sindsdien maakt het opnieuw deel uit van de vloot van Transavia en wordt het ingezet op vakantiebestemmingen binnen Europa.