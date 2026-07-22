Airbus werkt aan grote verandering: ‘Dit is de toekomst’

De A320-familie van Airbus is het populairste single lane-vliegtuig ter wereld. Onder andere KLM en Transavia werken aan de vervanging van hun hele Boeing 737-vloot voor dit type. De Europese vliegtuigfabrikant richt zich nu op een aanpassing. Het betreft de vleugels.

Airbus mikt op een zogenoemde XL-vleugel. Daarmee komt er aan beide kanten zo’n vijf meter extra bij. Dat levert voor de A320neo een spanwijdte van 45 meter. ‘De vleugel van de toekomst is langer, lichter en dunner’ meldde Sue Partridge op een persconferentie op de Farnborough Airshow. Zij leidt het Wing of Tomorrow-programma.

Voor die verlengde vleugels is Airbus nu aan het testen met inklapbare wingtips, net als bij de Boeing 777X. Dat is ook nodig, want anders is het toestel niet geschikt voor de meeste luchthavens. De eerste testvluchten staan gepland voor de zomer van 2027, bij de fabriek in Toulouse. Dan gaat de A321neo van de toekomst voor het eerst de lucht in. Op dit moment wordt het concept nog in de windtunnel en via computersimulaties getest.

Goede zaken

Op dit moment vindt de Farnborough Airshow plaats, net buiten Londen. Daar praat Airbus niet alleen over het Wing of Tomorrow-programma, ze doet er ook goede zaken. De Europese vliegtuigfabrikant sleepte op de openingsdag al een megaorder binnen van SMBC Aviation Capital. Het leasebedrijf wil honderd A320neo-toestellen.