Dubbele tegenslag: vervangende Boeing 777 moet ook uitwijken

Een vlucht van American Airlines naar Londen is in minder dan 24 uur getroffen door technische incidenten met twee verschillende Boeing 777-200-toestellen. Nadat het oorspronkelijke vliegtuig moest uitwijken vanwege een probleem met het landingsgestel, kreeg ook het vervangende toestel onderweg naar Europa te maken met een technisch mankement. Beide vliegtuigen landden uiteindelijk veilig, maar de opeenvolging van de incidenten zorgde voor flinke verstoringen van de dienstregeling.

Eerste Boeing 777 wijkt uit

De problemen begonnen toen een Boeing 777-200 van American Airlines met registratie N772AN als vlucht AA108 vertrok van Boston naar Londen Heathrow. Kort na het opstijgen vanaf baan 22R meldde de bemanning dat het landingsgestel niet kon worden ingetrokken en in de vergrendelde positie bleef staan. Hierop werd de klim afgebroken op ongeveer 3.000 voet, waarna het toestel nog doorging naar 5.000 voet om de situatie verder te beoordelen. Uiteindelijk besloot de bemanning uit te wijken naar New York JFK, waar het vliegtuig ongeveer anderhalf uur na vertrek veilig landde op baan 22L. Door het defect kon de vlucht niet worden voortgezet en moest American Airlines een vervangend toestel inzetten, meldt The Aviation Herald.

Ook vervangende Boeing krijgt storing

De vervangende Boeing 777-200, registratie N784AN, vertrok vervolgens als dezelfde vlucht AA108 richting Londen Heathrow. Aan boord bevonden zich 198 passagiers toen het toestel op kruishoogte van 37.000 voet vloog, ongeveer 160 nautische mijl ten oostnoordoosten van Boston. Tijdens de vlucht besloot de bemanning echter rechtsomkeert te maken en terug te keren naar Boston nadat zich opnieuw een technisch probleem voordeed. Tegen de luchtverkeersleiding werd gemeld dat de bemanning werkte aan een technisch issue, terwijl passagiers later verklaarden dat de gezagvoerder sprak over problemen met een Rolls-Royce Trent 892-motor. Het toestel landde ongeveer 110 minuten na vertrek veilig op baan 33L en taxiede daarna op eigen kracht naar de gate.