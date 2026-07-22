Emirates-topman weigert toestellen: ‘Maak er maar bonenblikken van’

De topman van Emirates is niet blij met Boeing. Na jaren van vertraging is hij niet meer van plan de eerste tien exemplaren van de 777X in ontvangst te nemen. Als ze aan zijn maatschappij worden geleverd, zijn ze al acht jaar oud: ‘Maak er maar bonenblikken van.’

CEO Tim Clark bevestigde het nieuws tijdens de Farnborough Airshow. Emirates is de grootste klant van de Boeing 777X, maar wijst de eerste tien toestellen af. Het type wacht al jaren op certificering. De FAA denkt dat dit binnenkort eindelijk plaats gaat vinden. Dan zou Emirates de eerste in het tweede kwartaal van 2027 mogen verwachten.

Maar die hoeft de maatschappij uit het Midden-Oosten dus niet meer. Volgens Tim Clark voldoen de eerste tien 777X’en niet aan de verwachtingen van Emirates. Hij benoemt dat het model zo significant is veranderd ten opzichte van de eerste lancering, dat het onhaalbaar is om ze te laten voldoen aan de nieuwste specificaties. Bovendien zijn de toestellen, wanneer ze zich bij de vloot voegen, al acht jaar oud. ‘Dan hebben ze hun halve leven al geleefd’, aldus Tim Clark.

‘We nemen deze levering niet in ontvangst. Wat Boeing er daarna mee doet, moeten zij weten. Dat zijn onze zaken niet’ vertelde de CEO. Hij had overigens wel een suggestie voor een koper. ‘Heinz is misschien geïnteresseerd – dan kunnen ze er bonenblikken van maken.’

Eerdere dreiging

Met de weigering van de eerste tien 777X-toestellen voegt Tim Clark de daad bij zijn eerdere woord. In mei dreigde hij al eerder tegen Boeing dat hij niet akkoord zou gaan met de levering. Dat deed hij omdat de vliegtuigbouwer de eerste dertig machines vanwege hun leeftijd alweer moest aanpassen. ‘We zullen geen vliegtuig accepteren voordat deze honderd procent volgens contract werkt’ zei Clark toen.