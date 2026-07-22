Luxair maakt bestelling voor nieuwe Boeing definitief

Luxair breidt haar vloot van de nieuwste generatie Boeing 737-toestellen verder uit. De Luxemburgse luchtvaartmaatschappij heeft twee eerder gereserveerde Boeing 737 MAX 10’s definitief besteld en tegelijkertijd opnieuw twee opties veiliggesteld. Met de uitbreiding zet de maatschappij een volgende stap in haar langetermijnstrategie, waarbij capaciteit, duurzaamheid en een verbeterde passagierservaring centraal staan.

Twee opties omgezet in definitieve bestelling

De bestelling bouwt voort op de overeenkomst die Luxair tijdens de Farnborough Airshow van 2024 sloot met Boeing. Destijds bestelde de maatschappij twee Boeing 737 MAX 10-toestellen, met daarbij opties op nog eens twee exemplaren. Die opties zijn nu omgezet in een definitieve order. Daarnaast heeft Luxair direct twee nieuwe opties op de MAX 10 genomen, waardoor de luchtvaartmaatschappij ook voor de langere termijn flexibiliteit behoudt om de vloot verder uit te breiden als de marktvraag daarom vraagt. Daarmee groeit het vaste orderboek van Luxair naar twaalf Boeing 737’s van de nieuwste generatie.

‘Belangrijke mijlpaal’

Volgens topman Gilles Feith past de bestelling perfect binnen de toekomstvisie van de luchtvaartmaatschappij. ‘Deze overeenkomst vormt opnieuw een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van onze langetermijnstrategie voor de vloot’, zegt hij. ‘Terwijl we blijven groeien, staat het bieden van een uitstekende passagierservaring centraal bij iedere beslissing die we over onze vloot nemen. De Boeing 737 MAX 10 biedt de extra capaciteit, operationele efficiëntie en flexibiliteit die we nodig hebben om aan de toekomstige vraag te voldoen, terwijl we de hoge kwaliteits- en servicenormen behouden die onze reizigers van Luxair verwachten.’ Volgens Feith leveren de nieuwe toestellen bovendien een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de maatschappij. ‘Met twintig procent minder brandstofverbruik en CO₂-uitstoot dan de vliegtuigen die ze vervangen, helpen deze toestellen ons onze ecologische voetafdruk verder te verkleinen en tegelijkertijd de bereikbaarheid van Luxemburg te versterken.’