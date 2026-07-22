Opmerkelijke uitwijkbestemming van Boeing 737

Een Boeing 737-900 van United Airlines kreeg te maken met een brandstoftekort als gevolg van een storm. Daardoor kon het toestel niet naar haar eigenlijke bestemming, maar moest landen op een opmerkelijke locatie.

De Boeing 737-900, registratie N71411, vertrok op maandag 20 juli vanaf Houston in Texas. Vlucht UA2078 had Phoenix als eindbestemming, na een vlucht van iets meer dan twee uur. Althans, dat was de bedoeling. De stad in Arizona werd op dat moment geplaagd door storm, waardoor het flink regende en waaide. De Boeing van United moest in een holding pattern vliegen voordat er geland mocht worden. De piloten meldden aan de luchtverkeersleiding dat het toestel kampte met een laag brandstofniveau.

Daarop nam de verkeersleiding een behoorlijk ongewone beslissing. De Boeing mocht uitwijken naar Luke Air Force Base, ten westen van Phoenix. Dat is de grootste trainingsbasis van F-35-piloten. Daar wijkt ook eigenlijk nooit een commercieel toestel naar uit, maar de landingsbaan is drie kilometer. Dat is aanzienlijk groter dan andere luchthavens in de buurt.

Omdat Luke Air Force Base geen faciliteiten voor passagiersafhandeling heeft, werden de gestrande reizigers met bussen alsnog naar de luchthaven van Phoenix gebracht. Alle bagage bleef aan boord van de Boeing 737. Die werd een dag later overgevlogen naar de commerciële luchthaven.

Amerikaanse pechvogel

In dezelfde week kreeg American Airlines ook te maken met niet één, maar zelfs twee diversions. De eerste kwam omdat het landingsgestel van de Boeing 777-200 niet in wilde klappen. Daarom besloot de crew uit te wijken naar New York JFK. Het vervangende toestel bleek echter ook een pechvogel, want daar deden zich motorproblemen voor. Het verstoorde de dienstregeling flink.