Twee 737 MAX-toestellen na halfjaar alweer uitgefaseerd

Twee Boeings van het type 737 MAX 8 die slechts zes maanden in dienst waren, zijn alweer uitgefaseerd. Ze waren door GOL Airlines geleased, maar het leverde de maatschappij alleen maar problemen op. Nu wacht naar alle waarschijnlijkheid de sloophamer.

Het gaat om de registraties PS-GRM en PS-GRN. Deze twee Boeings 737 MAX-8 zijn eigendom van leasebedrijf AerCap, en werden verhuurd aan het Braziliaanse GOL Airlines. Het eerste toestel ging daar voor het eerst de lucht in op 25 juli 2025, de tweede op 9 oktober van dat jaar. Maar lang duurde hun carrière niet. In maart van dit jaar werden ze al teruggegeven aan de lessor. Dat had te maken met een veelvuldigheid aan problemen bij allebei de machines.

Zo kampten de beide Boeings met problemen aan de LEAP-1B-motoren. Ook waren er issues met het zwaartepunt. Daardoor kregen de toestellen vaker onderhoud dan dat ze vlogen, wat een luchtvaartmaatschappij flink veel geld kost. Het probleem werd afgedaan als “een slechte lichting”, maar dat lijkt niet te kloppen. De serienummers van beide vliegtuigen liggen namelijk meer dan honderd nummers uit elkaar.

Vliegtuigkerkhof

GOL Airlines was klaar met de aanhoudende problemen en gaf de Boeings terug aan AerCap. Maar dat bedrijf leek er ook geen heil meer in te zien. Op 29 maart van dit jaar landden beide vliegtuigen op Pinal Airpark in Arizona, dat ook wel bekend staat als vliegtuigkerkhof. Hier worden de machines naar alle waarschijnlijkheid uit elkaar gehaald voor de onderdelen. Dan zijn de PS-GRM en de PS-GRN de eerste 737 MAX’en die worden gesloopt.