Airline haalt grapje uit na verloren WK-finale

Om de winst te vieren van Spanje op Argentinië met het WK voetbal, haalde Iberia een ludieke stunt uit.

Zondag 19 juli speelden Spanje en Argentinië de beslissende slotronde. In de verlenging scoorde de Spaanse ploeg de winnende – tevens enige – goal. Daarmee werd het land voor de tweede keer wereldkampioen. Het was een pijnlijke nederlaag voor Argentinië, waar Messi waarschijnlijk zijn laatste finale speelde. Luchtvaartmaatschappij Iberia strooide wat extra zout in de wonden. Om de winst te vieren stuurde ze haar Airbus A350 in WK-thema naar Buenos Aires.

De A350, registratie EC-MYX, werd speciaal voor het WK-voetbal beschilderd met spelers van de Spaanse nationale ploeg. Op de romp staat vrij vertaald: ‘Een team stijgt op, een land vliegt.’ De machine vloog op 22 juli, enkele dagen na de finale, van Madrid naar Buenos Aires. Rond 16:20 uur kwam het toestel aan in de Argentijnse hoofdstad. Iberia werd trouwens gelijk “afgestraft” voor haar ludieke actie. De A350 moest om onbekende reden een go-around maken.

Argentijnse stunt

Dat Iberia de draak steekt met Argentinië, is hoogstwaarschijnlijk een antwoord op Aerolíneas Argentinas. De nationale luchtvaartmaatschappij stuurde een dag eerder haar WK-vliegtuig, een Airbus A330, registratie LV-KAN, van Buenos Aires naar Madrid. De staart van het vliegtuig is beschilderd met een voetbaltenue met rugnummer 10, van Lionel Messi. De ‘zelfspotvlucht’ keerde na drie uur op de grond terug naar Buenos Aires.

Rode Duivels

Iberia en Aerolíneas Argentinas zijn niet de enige maatschappijen met creatieve mensen op de afdeling vliegtuigplanning. Tijdens het WK trof België Spanje als tegenstander in de kwartfinale. In die periode werd de A320-200 van Brussels Airlines in het Rode Duivels-thema opvallend vaak op Spaanse luchthavens gespot. Zo nam de airline een loopje met de voetbalfans.