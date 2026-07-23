Buurland roept verhoging vliegtaks een halt toe

Niet alleen in Nederland wordt vliegen vanaf volgend jaar duurder. Ook in België gaat de vliegtaks omhoog. Eerdere plannen om de verhoging te verdubbelen zijn van tafel, al is niet iedereen daar blij mee. In Nederland groeien de zorgen om een toenemende oneerlijke concurrentiepositie.

Reizigers vanaf Belgische luchthavens gaan per 1 januari 2027 meer betalen voor hun vliegticket. De Belgische overheid vraagt vanaf dan zeven euro per ticket aan vliegbelasting op vluchten boven 500 kilometer. Daarmee is de geplande verhoging van de vliegtaks deels teruggeschroefd, want eigenlijk zouden passagiers het dubbele van de huidige prijs moeten gaan betalen. Nu is de belasting nog vijf euro, later moest dat tien euro worden. Op het recente begrotingsconclaaf werd dat dus bijgesteld naar zeven euro.

Ondanks die verhoging scheelt de vliegtaks vanaf 1 januari fors met die van Nederland. Den Haag wil passagiers dan voor korte vluchten 29,40 euro belasting per ticket laten betalen. Op middellange afstanden is dat 47,24 euro en voor lange vluchten zelfs 70,86. Daar komt nog een inflatiecorrectie bij. Het verschil met onze zuiderburen wordt daarmee enorm. Luchtvaartmaatschappijen vrezen dat dit reizigers over de grens jaagt en dat het flinke gevolgen zal hebben voor de Nederlandse economie.

Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel BARIN uitte al eerder zijn zorgen tegenover Up in the Sky. Als het kabinet daadwerkelijk de vliegtaks verhoogt, verslechtert de concurrentiepositie van onder andere KLM en Transavia. ‘Uiteindelijk gaat dat duizenden banen kosten. Daarom maken de vakbonden zich ook zoveel zorgen. Het gaat overigens niet alleen om de concurrentie van luchtvaartmaatschappijen, maar ook om die van de hele Nederlandse staat. Als het ergste scenario gebeurt, neemt onze gehele bereikbaarheid af. Daarmee zal ook ons investeringsklimaat verschralen.’

Ryanair haalt vliegtuigen weg

Ondanks dat bij de zuiderburen de vliegtaks maar “een fractie” stijgt, is Ryanair boos over de verhoging. De Ierse maatschappij haalt vijf vliegtuigen weg van de luchthaven van Charleroi. Ook biedt ze twee miljoen minder stoelen aan. Burgemeester Thomas Dermine noemt het ‘een echte klap in het gezicht voor de Waalse regering.’ Hij vreest voor de economische activiteit van Wallonië. De directie van de luchthaven wil nog in gesprek gaan met Ryanair over de beslissing.