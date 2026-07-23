Kassa! Midden-Oosten bestelt maar liefst 60 privéjets

Een Saudisch luchtvaartbedrijf, gesteund door het staatsinvesteringsfonds PIF, heeft een grote intentieverklaring getekend voor de aanschaf van twaalf Bombardier-privéjets. Daarnaast neemt het bedrijf opties op nog eens 48 toestellen. Daarmee kan de vloot op termijn uitgroeien tot maar liefst zestig zakenjets.

Van helikopters naar luxe privéjets

De overeenkomst met Bombardier werd bekendgemaakt tijdens de Farnborough International Airshow 2026. THC is tot nu toe vooral actief met helikopters, maar wil met de nieuwe order ook actief worden in de markt voor chartervluchten en vliegtuigbeheer. De eerste vaste bestelling bestaat uit vijf Bombardier Challenger 3500’s, vijf Global 5500’s en twee exemplaren van de Global 8000. Daarnaast heeft THC opties genomen op nog eens 48 vliegtuigen, verdeeld over dezelfde drie modellen. Wanneer de leveringen precies starten, is nog niet bekendgemaakt.

Hogere segment

Met de keuze voor Bombardier richt THC zich op het hogere segment van de zakenluchtvaart. De Challenger-serie wordt veel gebruikt voor zakelijke vluchten over middellange afstanden, terwijl de Global-familie bedoeld is voor langeafstandsvluchten met een groot bereik en een luxe cabine. Vooral de Global 8000 geldt als een van de meest geavanceerde zakenjets ter wereld en is ontworpen voor intercontinentale reizen zonder tussenstops.

Nieuwe fase voor Saudie-Arabië

Volgens topman Arnaud Martinez past de uitbreiding volledig binnen de langetermijnstrategie van THC om uit te groeien tot een internationale speler. Het bedrijf wil daarbij profiteren van een efficiënte vlootstructuur, moderne vliegtuigen en duurzamere operaties. De overstap naar privéjets sluit aan bij de bredere ambities van Saoedi-Arabië om een belangrijk luchtvaartknooppunt te worden en de eigen luchtvaartsector verder te ontwikkelen.

THC werd in 2018 opgericht door het Public Investment Fund (PIF), het Saudische staatsinvesteringsfonds dat een centrale rol speelt binnen de economische hervormingsplannen van het land. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld en richt zich momenteel op verschillende markten, waaronder medische vluchten, zakelijke helikopterdiensten, toerisme en privécharter. De huidige vloot bestaat uit 62 helikopters van vier verschillende types, waaronder de Airbus H125, H145 en H160 en de Leonardo AW139.

Miljardenplannen

De bestelling van Bombardier-privéjets staat niet op zichzelf. Tijdens dezelfde luchtvaartbeurs kondigde THC ook nieuwe uitbreidingen van haar helikoptervloot aan. Zo werden orders geplaatst voor elf Leonardo AW139-helikopters en acht Airbus H145’s, die tussen 2027 en 2028 geleverd moeten worden. Daarmee blijft het bedrijf ook investeren in bestaande kernactiviteiten. Daarnaast bouwt THC voort op een eerder raamwerkakkoord uit 2024 met Airbus Helicopters en Leonardo. Binnen die overeenkomst kan het bedrijf tot 120 Airbus-helikopters en 130 Leonardo-helikopters aanschaffen voor levering tot 2031.