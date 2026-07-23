Lufthansa Boeing 747 maakt rechtsomkeert boven de oceaan

Een Boeing 747 van Lufthansa is kort na vertrek uit Tokio teruggekeerd naar Japan. Terwijl het toestel boven de Stille Oceaan vloog, besloot de bemanning uit voorzorg terug te keren. De jumbojet landde ruim vier uur na vertrek weer op de luchthaven.

Boeing 747 keert terug

De Boeing 747-8, registratie D-ABYQ, voerde vlucht LH717 uit van Tokio Haneda naar Frankfurt Airport. Aan boord bevonden zich 341 passagiers en twintig bemanningsleden. Het toestel vloog op een hoogte van 31.000 voet boven de Stille Oceaan, ruim 1.400 kilometer ten noordoosten van Tokio, toen de bemanning besloot de vlucht af te breken. Volgens de Japanse autoriteiten was er sprake van een vreemde geur aan boord, waarna uit voorzorg werd besloten terug te keren naar Tokio. Het toestel maakte vervolgens een ruime bocht boven de oceaan en zette koers terug richting Haneda, meldt The Aviation Herald.

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Onderzoek naar oorzaak

Het Japanse ministerie gaf aan dat de melding van een onbekende geur de aanleiding was voor de voorzorgslanding. Het is nog niet bekend of er sprake was van een technisch probleem aan boord. Na de landing werd het toestel geïnspecteerd door technici van Lufthansa om de oorzaak vast te stellen. Een terugkeer naar de luchthaven vanwege een onbekende geur komt vaker voor in de luchtvaart, omdat dergelijke meldingen kunnen wijzen op uiteenlopende situaties, zoals problemen met het ventilatiesysteem, elektrische componenten of andere technische systemen. In veel gevallen blijkt uiteindelijk dat er geen direct gevaar aanwezig was, maar luchtvaartmaatschappijen kiezen bij onzekerheid voor de veiligste optie.

Belangrijk toestel voor Lufthansa

Het toestel werd in 2014 nieuw afgeleverd aan Lufthansa en draagt de naam ‘Schleswig-Holstein’. De twaalf jaar oude jumbojet is uitgerust met vier krachtige GE Aerospace-motoren en maakt deel uit van de iconische 747-vloot van Lufthansa. Vooral op langeafstandsroutes vanuit Frankfurt wordt het type nog ingezet vanwege de hoge capaciteit en de populariteit onder passagiers. Een dag later vertrok het toestel alsnog richting Frankfurt.