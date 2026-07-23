Populaire luchthaven onder Nederlanders krijgt extra impuls

Eurowings blijft stevig investeren in Keulen Bonn Airport. De populaire uitvalsbasis voor Nederlandse vakantiegangers krijgt nieuwe bestemmingen. Bovendien breidt Eurowings de samenwerking met SunExpress verder uit. Daarmee versterkt de airline haar positie op de Duitse markt.

Keulen Bonn krijgt extra bestemmingen

Voor Nederlandse passagiers is vooral de uitbreiding in Keulen interessant. Eurowings start in december en januari met een verbinding naar Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Daarmee wordt het netwerk vanaf de luchthaven opnieuw groter. De nieuwe route volgt op een reeks uitbreidingen die de maatschappij eerder dit jaar al aankondigde. Zo worden vanaf het winterseizoen ook nieuwe verbindingen naar Pristina en Klagenfurt toegevoegd, terwijl de frequenties naar onder meer Split, Valencia, Tirana, Erbil, Jerevan, Bastia en Pula worden verhoogd. Daarnaast blijft Mallorca een belangrijke bestemming, met tijdens de zomerperiode tot 47 wekelijkse vluchten vanaf Keulen.

Samenwerking met SunExpress flink uitgebreid

Naast nieuwe eigen routes breidt Eurowings ook de samenwerking met SunExpress verder uit. Geselecteerde vluchten van de Turkse luchtvaartmaatschappij naar Antalya zijn vanaf nu eveneens te boeken onder een Eurowings-vluchtnummer. De codeshare geldt voor verbindingen vanuit tien Europese steden, waaronder Keulen Bonn, Berlijn, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Neurenberg en Stuttgart, maar ook Graz, Praag en Stockholm. Dankzij de uitbreiding krijgen passagiers meer keuze en flexibelere reismogelijkheden richting de populaire Turkse badplaats, terwijl Eurowings haar aanwezigheid op de belangrijke vakantiemarkt verder vergroot zonder zelf extra vliegtuigen in te zetten.

Uitbreidingen op andere Duitse luchthavens

Niet alleen Keulen Bonn profiteert van de groeiplannen van Eurowings. Ook vanaf Berlijn Brandenburg wordt het netwerk uitgebreid met nieuwe winterverbindingen naar Porto, Bilbao, Lissabon en Sarajevo. Daarnaast versterkt de maatschappij haar aanbod vanaf Hamburg, Hannover en Stuttgart, waar de afgelopen maanden eveneens nieuwe routes en extra frequenties zijn aangekondigd.