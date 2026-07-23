Waarom hebben deze KLM-vliegtuigen een Australische registratie?

Drie voormalige KLM Cityhopper-toestellen hebben veel vragen opgeroepen nadat ze met Australische registraties werden gespot op Norwich Airport. De Embraer 190’s dragen nog grotendeels de vertrouwde KLM-kleuren. Uit onderzoek naar de registraties blijkt dat de toestellen binnenkort duizenden kilometers verderop een nieuw hoofdstuk tegemoet gaan.

Voormalige KLM-toestellen naar Australië

Het gaat om de voormalige KLM-toestellen PH-EZC, PH-EZD en PH-EZY, die inmiddels zijn geregistreerd als VH-E9A, VH-E9B en VH-E9C. De vliegtuigen zijn overgenomen door de Qantas Group en zullen worden ingezet door Network Aviation, een volledige dochtermaatschappij van Qantas die onder de naam QantasLink regionale vluchten uitvoert in Australië. De drie toestellen worden momenteel voorbereid op hun nieuwe rol bij Qantas.

© Facebook / Mark Connett @sparkie001uk_photography

Lange geschiedenis bij KLM

De drie vliegtuigen hebben een lange geschiedenis bij KLM Cityhopper. De oudste van het trio werd in februari 2009 geleverd en vloog ruim zeventien jaar voor KLM. Het toestel werd in februari 2026 uit dienst genomen en stond vervolgens opgeslagen op onder meer de luchthavens van Warschau en Norwich. In mei 2026 kreeg het de nieuwe registratie VH-E9A. Ook PH-EZD maakte sinds april 2009 deel uit van de KLM Cityhopper-vloot. Dit toestel werd in maart 2026 buiten gebruik gesteld en verbleef eveneens enkele maanden opgeslagen voordat het in juli 2026 de registratie VH-E9B kreeg. Het derde toestel kwam in november 2013 bij KLM in dienst als PH-EZY. Deze Embraer 190 werd in april 2026 uit de vloot gehaald en kreeg in juli 2026 de Australische registratie VH-E9C.

Waarom kiest Qantas voor deze Embraers?

De keuze voor voormalige KLM Cityhopper-toestellen past binnen de uitbreidingsplannen van Network Aviation. De maatschappij, gevestigd op Perth Airport, verzorgt regionale verbindingen in West-Australië en voert daarnaast veel vluchten uit voor de grondstoffenindustrie, waaronder zogenoemde fly-in-fly-out (FIFO)-operaties. Daarbij worden werknemers naar afgelegen mijnlocaties vervoerd. Network Aviation beschikt traditioneel over een vloot van onder meer Fokker 100’s, Airbus A319’s en Airbus A320’s, maar krijgt nu de beschikking over een kleiner regionaal toesteltype met ongeveer honderd stoelen. De Embraer 190 biedt Qantas extra flexibiliteit op routes waar grotere vliegtuigen niet nodig zijn.