Airbus A350 voert direct langste vlucht uit

Afgelopen woensdag vertrok een nieuwe Airbus A350 uit de fabriek in Toulouse voor een marathonvlucht. De nieuwe machine, bestemd voor Qantas, voerde direct ’s werelds langste commerciële vlucht uit.

Al lange tijd zijn Airbus en Qantas bezig met “Project Sunrise”. Het programma moet de Australische luchtvaartmaatschappij in staat stellen om directe vluchten uit te voeren vanaf haar grootste hub in Sydney naar bestemmingen als Londen en New York. Momenteel is dat enkel nog mogelijk met minimaal één tussenstop in respectievelijk Singapore of Auckland.

Om die reden ging Airbus aan de slag met een aangepaste A350-1000. Singapore Airlines vliegt reeds met een Airbus A350-900ULR, maar Qantas krijgt het type een formaat groter. De machine heeft een extra brandstoftank in de romp, in het middelste gedeelte van het vliegtuig. Dat stelt het toestel in staat tot twaalf procent meer brandstof mee te nemen dan een normale A350-1000 en afstanden af te leggen van wel 18.500 kilometer.

Mijlpaal

Woensdag vond de eerste testvlucht plaats van het prototype. De MSN007, registratie F-WULR, vertrok om 07:30 uur vanaf de fabriek in Toulouse. Het vliegtuig vertrok richting het oosten over de Middellandse Zee, Egypte, Saoedi-Arabië, Oman en de Indische Oceaan richting Australië. Na een lange vlucht van ruim negentien uur raakte de A350 het asfalt in Melbourne.

Het is een belangrijke mijlpaal voor het prototype van Airbus. Met deze vlucht van 16.800 kilometer overtrof de Europese vliegtuigfabrikant in een klap de langste commerciële vlucht die momenteel plaatsvindt: Singapore Airlines’ vluchten naar New York van 15.300 kilometer. Tevens is het een belangrijke stap naar de eerste aflevering van het vliegtuig in april 2027.

Project Sunrise

In totaal bestelde Qantas twaalf exemplaren van de A350-1000ULR voor haar Project Sunrise. De naam draagt historische relevantie en verwijst naar een belangrijk project uit de Tweede Wereldoorlog. Na de val van Singapore vloog Qantas rechtstreeks naar Sri Lanka met slechts drie passagiers. De volledige vlucht tussen Australië en Londen duurde destijds 33 uur, waarbij de inzittenden de zon tweemaal zagen opkomen.

De A350-1000ULR’s hebben minder capaciteit dan de conventionele variant. Naar verwachting worden tickets dan ook twintig procent duurder in vergelijking met de concurrentie, die wel een tussenstop moet maken. Ook is de cabine behoorlijk premium-georiënteerd. Aan boord is plaats voor 238 passagiers: zes eersteklas, 52 business suites, veertig premium economy en honderdveertig economy-stoelen.