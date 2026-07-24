Captain raakt onwel: 737 MAX wijkt uit

Een bijzondere gast op de luchthaven van Milaan. Een Boeing 737 MAX moet uitwijken nadat de gezagvoerder aan boord van de machine plotseling onwel raakte.

Vroeg in de ochtend van donderdag 23 juli vertrok een LOT Polish Airlines Boeing 737 MAX 8 voor een vlucht naar thuisbasis Warschau. De machine, registratie SP-LVO, vertrok rond 03:00 uur ’s nachts vanaf het Spaanse vakantie-eiland Mallorca op vlucht LO6212. Na het opstijgen reisde het vliegtuig in noordoostelijke richting naar het Europese vasteland, toen het misging.

Boven de Middellandse Zee, niet ver van de Italiaanse kust, raakte de gezagvoerder onverwacht onwel. Het is onduidelijk wat de oorzaak was van het onwel worden van de captain, maar hij bevond zich in een dermate slechte staat dat de tweede piloot besloot uit te wijken. Op een kleine tweehonderd kilometer van Milaan legde hij contact met de toren.

Uitwijken

Al snel veranderde de Boeing 737 MAX 8 van de Poolse luchtvaartmaatschappij van richting en zette deze koers naar de tweede stad van Italië. Terwijl de ochtendzon de luchthaven overgoot met haar eerste stralen, slaagde de copiloot erin het vliegtuig veilig aan de grond te zetten. Behalve de onwel geworden gezagvoerder, raakte niemand gewond en kon iedereen veilig van boord.

Na een lange stop van ongeveer zes uur, vervolgde het vliegtuig haar reeds gestarte reis alsnog. Tijdens een korte vlucht van anderhalf uur vloog de Boeing 737 MAX 8 van Milaan naar eindbestemming Warschau. Daar arriveerde het toestel met een vertraging van ongeveer 6,5 uur. Het is nog onduidelijk hoe het op dit moment gaat met de gezagvoerder.

Belangrijk

Het voorval onderstreept wederom het belang van twee piloten in de cockpit. Als er één onwel raakt, is er een andere piloot die het stuur kan overnemen. In de sector ontstond eerder ophef over een voorstel om met slechts één piloot te vliegen, in plaats van twee. Het zou economischer zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Desondanks staat de Europese luchtvaartautoriteit vluchten met één piloot tot tenminste 2030 niet toe.