Groningen Airport stelt teleur: ‘Mensen gaan naar Duitsland’ 

De jaarcijfers blijken een flinke tegenvaller te zijn voor Groningen Airport Eelde. De luchthaven haalt de verwachtingen bij lange na niet, en wijst daarvoor onder meer op goedkopere concurrentie over de grens.

In 2025 deden in totaal 108.400 passagiers de noordelijkste luchthaven van het land aan. Dat was aanzienlijk lager dan de prognose, die lag op 185.000 passagiers. In de praktijk wisten ruim 75.000 reizigers minder het vliegveld van Groningen Eelde te vinden dan verwacht. Volgens het CBS lag het aantal bezoekers zelfs op 102.600.

Tevens vallen de financiële resultaten van de Groningse luchthaven tegen. Eerder gaf het bedrijf aan winst te maken vanaf 2025, maar de cijfers kleuren opnieuw rood. De financiële prognose wees op een positief resultaat van €650.000, maar Eelde leed in werkelijkheid een verlies van €745.000 gedurende de afgelopen drie jaren.

Oorzaken

Volgens het jaarverslag zijn hogere kosten en personeelslasten die met ruim tien procent stegen belangrijke oorzaken van de tegenvallende resultaten. Tevens waren er meer reparatie- en onderhoudswerkzaamheden nodig aan gebouwen en terreinen dan verwacht. De belangrijkste oorzaak van de teleurstellende resultaten lijkt echter het wegblijven van passagiers te zijn.

Goedkoper

Airlines zijn onwillig om uit te wijken naar Groningen Airport Eelde vanwege hoge eisen aan slotbehoud op grotere luchthavens. Bovendien heeft de luchthaven te maken met goedkopere concurrentie uit Duitsland, waar de vliegbelasting aanzienlijk lager ligt. Airlines betalen over de grens ongeveer de helft minder per passagier voor een Europese vlucht dan in Nederland.

Het jaarverslag wijst onder meer op het feit dat een airline als Corendon is uitgeweken naar Duitsland om die reden. Daardoor vliegt de vakantievlieger dit jaar niet naar Kos en Mallorca vanuit Groningen. Wel onderhoudt de airline verbindingen met Tenerife, Gran Canaria, Kreta, Turkije en Bulgarije. Ook vliegt airBaltic komend winterseizoen vanaf GAE naar Tenerife.