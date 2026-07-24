Nieuwste Russische straaljager stort neer bij Moskou

In de omgeving van Moskou is een Sukhoi Su-57 neergestort. Dat melden Russische militaire bloggers op hun Telegram-kanalen. Het toestel is het modernste type in de militaire vloot van Rusland.

Het Russische gevechtsvliegtuig stortte donderdag 23 juli neer in de omgeving van Moskou. Militaire bloggers en staatspersbureaus melden dat de crash plaatsvond kort na het opstijgen. De Sukhoi Su-57 kwam neer in onbewoond gebied, waarbij er geen schade werd aangericht op de grond. Ook de piloot van de straaljager wist zichzelf via de schietstoel in veiligheid te brengen.

‘Neergeschoten’

Een van de bloggers meldt dat het gevechtsvliegtuig is neergeschoten. Volgens Vladimir Romanov zorgde het eigen luchtafweergeschut ervoor dat de machine naar de grond stortte. Het is nog onbekend of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Hij leverde echter geen bewijs voor zijn beweringen. Wel zou het goed mogelijk zijn, gezien de hoge mate van bescherming die Moskou geniet tegen Oekraïense drone-aanvallen.

De Russische autoriteiten bevestigden de crash en gaven aan een onderzoek te zijn gestart naar het incident. Desondanks blijft het onwaarschijnlijk dat de waarheid aan het licht komt. Dat ligt enerzijds aan de algemene geheimzinnigheid waarmee de Russische autoriteiten opereren, en anderzijds aan het weghouden van strategische informatie van de Oekraïense strijdkrachten.

Moderne stealth-fighter

De Sukhoi Su-57 is een van ’s werelds meest moderne stealth-straaljagers. Het toestel werd voor het eerst gepresenteerd in 2019 tijdens de MAKS-vliegshow.De Russische luchtmacht zet het vliegtuig in zowel tijdens luchtgevechten als bij het beschieten van (strategische) doelen op de grond. Moskou gebruikt de machine onder meer tijdens de aanvalsoorlog in Oekraïne.