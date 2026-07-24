‘Nieuwste’ widebody van Airbus behaalt opnieuw succes

Na een moeilijke start voor de Airbus A330neo, rijgt het model de successen aan elkaar. De afgelopen weken volgde de ene order na de andere, nu scoort Airbus in Zuid-Amerika.

De Argentijnse airline Aerolíneas Argentinas heeft een order geplaatst bij Airbus voor zes exemplaren van de A330-900. De ‘nieuwste’ widebody in de catalogus van de Europese vliegtuigbouwer draagt daarmee bij aan een belangrijke vlootvernieuwing die de Argentijnse luchtvaartmaatschappij momenteel doormaakt. De laatste jaren zei de KLM-partner onder meer gedag tegen een viertal -200-exemplaren van de Airbus A330-familie.

Plan

De Airbus-order maakt deel uit van “Plan 2027-2031″, waarbij Aerolíneas Argentinas in totaal twintig vliegtuigen aan haar vloot toevoegt. De andere veertien machines komen bij Boeing vandaan. Daar bestelde de airline acht nieuwe 737 MAX 10’s, en plaatste zij een lease-order voor zes exemplaren van de 737 MAX 8 van de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

De eerste Boeings moeten per 2027 in de vloot komen bij de Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Vanaf 2028 komen daar ook de eerste Airbus A330neo’s bij, meldt topman Fabian Lombardo op de vliegshow van Farnborough. Volgens hem worden de nieuwe vliegtuigen door Aerolíneas Argentinas volledig uit eigen zak betaald.

Grote successen

Lange tijd wilde het niet echt vlotten voor de ‘nieuwste’ widebody van Airbus. Boeing beschikt met zijn 787 Dreamliner over een vergelijkbaar toestel wat betreft capaciteit, maar met betere economische resultaten ten opzichte van de A330neo. Bovendien beschikten de meeste A330-deelvloten van airlines over een relatief lage gemiddelde leeftijd ten tijde van de lancering van de neo-variant in 2017.

Toch boekt het toestel de laatste tijd grote successen. Begin deze maand maakte de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS bekend tot wel veertig A330’s te kopen, waarvan achttien van het type -900. China Eastern Airlines, eveneens een SkyTeam-partner van KLM, kwam in diezelfde week ook met een order voor 25 Airbus A330neo’s.