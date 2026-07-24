Ruzie: koopt China toch geen 200 Boeings?

Een belangrijke deal voor Boeing lijkt op een teleurstelling af te stevenen. Een conflict over de details van een order voor tweehonderd Boeing-vliegtuigen doet de deal mogelijk de das om.

Eerder dit jaar ging de Amerikaanse president Donald Trump op bezoek bij Xi Jinping in Peking, China. In zijn kielzog reisde een groot aantal miljardairs, techbazen en CEO’s mee, waaronder Boeing-topman Kelly Ortberg. Volgens Trump waren Chinese airlines bereid tot wel vijfhonderd vliegtuigen te bestellen. Het liep uit op een anticlimax, maar de deal is desalniettemin van groot belang.

Chinese luchtvaartmaatschappijen plaatsten orders voor ‘slechts’ tweehonderd vliegtuigen bij Boeing. Het was de eerste Chinese vliegtuigorder voor de Amerikanen sinds 2016. Volgens de Amerikaanse president was tweehonderd slechts een opmaat voor een tweede order. Deze zou zelfs 750 kunnen behelzen als het aan Donald Trump ligt.

Ruzie

Toch lijkt de deal inmiddels een grote tegenvaller te worden. De Chinese overheid en de Amerikanen liggen in de clinch om afspraken omtrent het leveren van onderhoud en reserveonderdelen. Tijdens het bekendmaken van de deal meldden de Chinezen dat de deal ook ‘voldoende toevoer van motor- en reserveonderdelen’ omvatte. De Amerikanen bevestigden dit echter nooit.

Deze week bezoekt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken het Witte Huis. Daarbij is deze impasse een belangrijk gespreksonderwerp. Volgens nieuwssite Politico gaat het erom spannen. Als de problemen niet worden opgelost, kan de hele deal mogelijk uiteenvallen. Het zou een grote klap betekenen voor Boeing, dat veel waarde hecht aan een order uit China na recente strubbelingen.

Onafhankelijkheid

Volgens hetzelfde medium gaan de belangrijkste meningsverschillen niet zozeer over de prijs van de vliegtuigen, maar voornamelijk het langetermijnonderhoud van motoren, reserveonderdelen en dienstverlening vanuit Boeing. De Chinezen willen zekerheid dat ze niet afhankelijk worden van de grillen van Washington voor het in de lucht houden van hun vliegtuigen, zoals momenteel het geval is in Rusland.