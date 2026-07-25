Bizar: Transavia-vlucht keert 2 keer terug naar Schiphol

Een Transavia-vlucht naar Caïro is vrijdag tweemaal teruggekeerd naar Schiphol vanwege een storing in de automatische piloot. Na een eerste terugkeer leek het probleem verholpen, maar ook de tweede poging strandde door dezelfde storing. Uiteindelijk werd de vlucht geannuleerd.

Transavia-vlucht keert terug naar Schiphol

Het incident vond plaats op vrijdag 24 juli en betrof Transavia-vlucht HV5161 van Amsterdam naar Caïro, uitgevoerd met een Boeing 737-800, registratie PH-HXG. Tijdens de eerste vlucht klom het toestel naar ongeveer 25.000 voet, toen de bemanning meldde dat de automatische piloot niet beschikbaar was. Omdat de vlucht onder die omstandigheden niet kon worden voortgezet, besloot de cockpitbemanning terug te keren naar Schiphol, meldt The Aviation Herald. Ongeveer 35 minuten na vertrek landde het vliegtuig op baan 18C, waarna technici het toestel aan de grond onderzochten.

© Flightradar24

© Flightradar24

Tweede poging loopt opnieuw mis

Na een verblijf van ongeveer anderhalf uur op Schiphol leek het probleem verholpen en vertrok de Boeing opnieuw richting Egypte. Al tijdens de klim ging het echter opnieuw mis. Dit keer werd de klim afgebroken op circa 12.000 voet, nadat de bemanning wederom meldde dat de automatische piloot niet functioneerde. Net als tijdens de eerste poging werd besloten terug te keren naar Schiphol. Ongeveer 25 minuten na het tweede vertrek landde het toestel op baan 18R. Door het terugkerende technische probleem kon de geplande rotatie uiteindelijk niet meer worden uitgevoerd en werd de vlucht geannuleerd.

© Flightradar24

Weinig incidenten

Afgezien van het recente incident kent de PH-HXG een relatief storingsvrije operationele geschiedenis. Het enige noemenswaardige voorval dateert van 28 oktober 2021, toen de Boeing 737-800 na een vlucht vanuit Sevilla op Schiphol te maken kreeg met brand in het landingsgestel tijdens het taxiën. De passagiers werden uit voorzorg via de noodglijbanen en de overwing-uitgangen geëvacueerd. De luchthavenbrandweer had de brand snel onder controle en niemand raakte gewond. Sinds dat incident zijn er geen andere noemenswaardige technische voorvallen met het toestel geregistreerd, waardoor de dubbele terugkeer naar Schiphol een uitzonderlijke gebeurtenis is voor deze Boeing 737.