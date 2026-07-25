Eilandhoppen in Ierland: vliegen boven de Atlantische Oceaan

Voordat ik mocht instappen, werd ik eerst gewogen. Niet omdat Aer Arann streng is op handbagage, maar omdat bij een Britten-Norman BN-2 Islander met slechts zes of zeven passagiers iedere kilo telt. Even later werd ik niet op stoelnummer, maar gewoon bij mijn voornaam opgeroepen om in te stappen. Nog geen tien minuten later vloog ik op slechts 500 voet boven de Atlantische Oceaan richting Inishmore. Welkom bij een van de meest bijzondere lijndiensten van Europa.

Aer Arann: al meer dan vijftig jaar een levensader

Aer Arann werd in 1970 opgericht om de Aran Islands met het Ierse vasteland te verbinden. Hoewel de naam Aer Arann later ook werd gebruikt door de regionale luchtvaartmaatschappij die uiteindelijk opging in het ter ziele gegane Stobart Air, is de oorspronkelijke eilandmaatschappij zelfstandig blijven bestaan als Aer Arann Islands.

Vandaag de dag verbindt de maatschappij Connemara Airport met de drie Aran Eilanden: Inishmore (Inis Mór), Inishmaan (Inis Meáin) en Inisheer (Inis Oírr). Volgens een medewerker van Aer Arann worden op een drukke zomerdag ongeveer dertig vluchten uitgevoerd naar de drie eilanden. Omdat alle vluchten onder VFR (Visual Flight Rules) plaatsvinden, kunnen mist, lage bewolking of slecht zicht de dienstregeling behoorlijk verstoren.

De complete operatie wordt uitgevoerd met slechts drie Britten-Norman BN-2 Islanders: EI-AYN, EI-BCE en EI-CUW. De oudste, EI-AYN, vliegt inmiddels al meer danvijftig jaar voor de maatschappij en is daarmee een bijzonder stukje levende luchtvaartgeschiedenis.

Connemara Airport

De incheckbalie op Connemara Airport © Peter Bakema

Mijn bestemming was Inishmore, het grootste van de drie eilanden. Connemara Airport is een klein regionaal vliegveld, op ongeveer drie kwartier rijden van Galway. Er is bovendien een busverbinding tussen Galway en de luchthaven, waardoor ook reizigers zonder huurauto er gemakkelijk kunnen komen.

Wie gewend is aan de drukte van grote luchthavens, zal hier verrast worden. Inchecken duurt slechts enkele minuten en de sfeer is ontspannen. Iedere passagier wordt gewogen, iets wat bij een vliegtuig met slechts zes of zeven passagiers heel normaal is om de gewichtsverdeling nauwkeurig te kunnen berekenen.

Daarna volgt misschien wel het leukste onderdeel van de procedure: er klinkt geen omroep met rijnummers of zones, maar de medewerkers roepen simpelweg iedere passagier bij zijn of haar voornaam op om naar het vliegtuig te lopen.

Meer dan een toeristische vlucht

Dankzij de gastvrijheid van Aer Arann kreeg ik vóór de vlucht de gelegenheid om de hangar en het platform te bezoeken en de Islanders van dichtbij te bekijken. © Peter Bakema

Hoewel veel reizigers toeristen zijn, vervult Aer Arann een veel belangrijkere rol dan alleen het vervoeren van bezoekers. Voor de eilandbewoners is de Islander veel meer dan een vliegtuig. Dagelijks brengt het toestel niet alleen inwoners en bezoekers van en naar de Aran Islands, maar vervoert het ook post, medicijnen, verse groenten en fruit en andere goederen die voor het dagelijks leven op de eilanden onmisbaar zijn. Juist daardoor voelt deze verbinding als een echte luchtbrug voor de eilandgemeenschap en niet als een toeristische attractie.

Nog vóór mijn vlucht bleek bovendien hoe toegankelijk Aer Arann is. De medewerkers namen uitgebreid de tijd voor een fotosessie met alle drie de Islanders en gaven mij zelfs de gelegenheid om een kijkje te nemen in de hangar. In een tijd waarin de beveiliging op de meeste luchthavens steeds strenger is geworden, is zo’n persoonlijke benadering allesbehalve vanzelfsprekend. Ondanks het drukke vluchtschema was er alle tijd voor een praatje en om vragen over de dagelijkse operatie te beantwoorden.

Acht minuten boven de Atlantische Oceaan

De cockpit van de BN-2 Islander is niet van de cabine gescheiden. Daardoor kun je de piloot tijdens de hele vlucht volgen. © Peter Bakema

Mijn vlucht werd uitgevoerd met Britten-Norman BN-2-B Islander EI-CUW, gebouwd in 1998 en daarmee het jongste vliegtuig in de vloot. De Islander is misschien geen modern of luxe vliegtuig, maar juist dat maakt de ervaring zo bijzonder. Zodra de beide Lycoming-motoren tot leven komen, weet je dat dit een totaal andere vlucht wordt dan met een Airbus of Boeing.

Na een korte start vanaf Connemara Airport draaien we westwaarts richting de Atlantische Oceaan. De kruishoogte bedraagt slechts ongeveer 500 voet, waardoor het landschap voortdurend dichtbij lijkt. De ruige kustlijn, het diepblauwe water en de karakteristieke stenen muurtjes van de Aran Islands, zijn uitstekend zichtbaar. Op slechts ongeveer 500 voet boven de Atlantische Oceaan. De vlucht tussen Connemara en Inishmore duurt slechts acht minuten. © Peter Bakema

De cockpit is niet van de cabine gescheiden. Daardoor kun je de piloot gedurende de hele vlucht aan het werk zien en krijg je een prachtig inkijkje in het vliegen met een toestel als de BN-2. Nog voordat je goed beseft dat je onderweg bent, wordt de daling alweer ingezet.

Na ongeveer acht minuten zet EI-CUW haar wielen neer op de slechts 450 meter lange baan van Inishmore Airport. Voor de BN-2 Islander lijkt dat nauwelijks een uitdaging; het toestel is juist ontworpen voor operaties vanaf korte start- en landingsbanen.

Een ontspannen bezoek aan Inishmore

Na aankomst worden bagage en vracht direct uitgeladen. De Islander vervoert naast passagiers ook post en andere goederen voor de eilandbewoners. © Peter Bakema De terminal van Inishmore Airport is minstens zo kleinschalig als de vlucht zelf. © Peter Bakema Ook op Inishmore gaat alles kleinschalig. De minibus tussen Kilronan en de luchthaven sluit keurig aan op de vluchten van Aer Arann. © Peter Bakema

Bij aankomst staat direct een minibus klaar die passagiers naar Kilronan brengt, het grootste dorp van het eiland. Het vervoer sluit keurig aan op de aankomst van de vlucht.

Na een korte wandeling door Kilronan en langs de haven was er tijd voor een lunch met uitzicht over de baai. Vervolgens bracht de minibus mij weer terug naar het kleine vliegveld voor de terugvlucht. Ook deze vlucht werd uitgevoerd met dezelfde Islander, EI-CUW.

Opvallend is hoe gemoedelijk de hele operatie verloopt. Geen lange wachtrijen, geen haast en geen ingewikkelde procedures. Alles is klein, overzichtelijk en uitstekend georganiseerd.

Aer Arann: een unieke vliegervaring

Ondanks het unieke karakter is deze vlucht verrassend betaalbaar. Voor mijn retourvlucht tussen Connemara en Inishmore betaalde ik €63. Daarmee is deze bijzondere ervaring niet alleen weggelegd voor luchtvaartliefhebbers, maar voor iedereen die tijdens een reis door Ierland eens iets anders wil beleven.

Sommige vluchten zijn bijzonder vanwege het vliegtuig, andere vanwege de bestemming. De verbinding tussen Connemara en Inishmore combineert beide.

In slechts acht minuten ervaar je een vorm van luchtvaart die in West-Europa steeds zeldzamer wordt: een kleine regionale luchtverbinding die niet alleen toeristen vervoert, maar ook een essentiële rol speelt voor de eilandgemeenschap. De combinatie van de klassieke BN-2 Islander, het vliegen op slechts 500 voet boven de Atlantische Oceaan en de ontspannen, persoonlijke sfeer maakt deze route tot een ervaring die je niet snel vergeet.