F-16’s en Eurofighters schieten drone neer boven Europa

NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten boven Roemenië. Twee Roemeense F-16’s en twee Italiaanse Eurofighters kwamen in actie om de indringer uit te schakelen. ‘Het onderzoek naar het incident loopt’, meldt de NAVO.

Onbekende drone in Europees luchtruim

In de vroege ochtenduren werden twee Roemeense F-16 Fighting Falcons vanaf Fetești Air Base en twee Italiaanse Eurofighters vanaf Mihail Kogălniceanu Air Base gealarmeerd nadat een onbekend onbemand luchtvaartuig (UAV) werd waargenomen nabij het Roemeense luchtruim. De gevechtsvliegtuigen wisten vast te stellen dat het om een daadwerkelijke dreiging ging. Nadat de drone vervolgens het Roemeense luchtruim binnenvloog, kregen de NAVO-eenheden toestemming om het doelwit uit te schakelen.

F-16’s en Eurofighters schieten drone neer

Kort na de onderschepping werd de drone boven Roemeens grondgebied neergehaald. De precieze herkomst en het doel van het onbemande toestel zijn nog onbekend. Een onderzoek naar het incident is inmiddels gestart. Het neerhalen van de drone vindt plaats tegen de achtergrond van de groeiende aandacht voor de bescherming van het Europese luchtruim en de toenemende dreiging van onbemande systemen. Vooral aan de oostflank van de NAVO investeren landen fors in moderne luchtverdedigingssystemen en gespecialiseerde technologie om drones sneller te detecteren, te volgen en indien nodig uit te schakelen.

Roemenië heeft bijvoorbeeld het MEROPS-counterdronesysteem aangeschaft, dat specifiek is ontwikkeld om kleine onbemande luchtvaartuigen te onderscheppen. De groeiende inzet van dergelijke systemen komt voort uit de steeds grotere rol van drones in moderne conflicten en veiligheidsdreigingen.