Van interieur tot vliegtuigmotor: de opmars van 3D-printen in de luchtvaart

Twaalf jaar geleden bewees de technologie voor het eerst haar waarde voor de commerciële luchtvaart, inmiddels kunnen vliegtuigfabrikanten niet meer zonder. Additive manufacturing, ofwel 3D-printen, is in de luchtvaart niet alleen een blijvertje, het claimt een steeds grotere rol.

De toepassing van additive manufacturing op grotere schaal in de vliegtuigbouw begon met een gedurfde stap. Eind 2014 leverde Airbus zijn eerste A350 XWB-toestel aan Qatar Airways. Om de geplande leveringstermijn te halen, installeerde de Europese vliegtuigbouwer meer dan duizend 3D-geprinte onderdelen in het vliegtuig.

De schaal waarop Airbus 3D-printen inzette was tot dan toe in de luchtvaart ongekend. Enkele jaren later volgde een nieuw kantelpunt. Aanvankelijk werden vooral kunststof interieuronderdelen geprint, maar vanaf 2017 deden metaalprinters hun intrede voor zwaarder belaste componenten buiten de cabine zoals een titanium beugel voor een sensor in het landingsgestel. In 2025 had Airbus meer dan 200.000 gecertificeerde geprinte onderdelen geïnstalleerd in zijn vliegtuigen. Daarmee heeft additive manufacturing in ruim tien jaar tijd een vlucht genomen.

Praktijkvoorbeeld: Beamler print verbrandingskamer

3D-printers worden inmiddels ook ingezet in extreem veeleisende toepassingen, zoals raket- en vliegtuigmotoren. Het Amsterdamse Beamler, een online platform voor industrieel 3D-printen, produceerde in opdracht van het toenmalige Calspan een complete verbrandingskamer uit een stuk. De afmetingen waren 460 mm x 450 mm x 400 mm en het gebruikte materiaal was CuCrZr, een hoogwaardige legering van koper, chroom en zirconium. Vanwege de combinatie van hoge mechanische sterkte en goede thermische en elektrische geleidbaarheid wordt deze legering veel toegepast in raketmotoronderdelen, warmtewisselaars en inductiespoelen.

Op papier lijkt CuCrZr minder geschikt voor gebruik in motoren: het materiaal behoudt zijn belangrijkste eigenschappen tot ongeveer 400 °C, terwijl de temperaturen in een verbrandingskamer kunnen oplopen tot bijna 3000 °C. Actieve koeling met behulp van kanalen in de wand biedt de oplossing. In de kanalen circulerende koelvloeistoffen (zoals vloeibaar methaan of waterstof) houden zo de wandtemperatuur onder de grens. Juist deze interne kanaalstructuren maken het ontwerp complex: met conventionele productiemethoden zijn ze niet of nauwelijks te realiseren. 3D-printen biedt hier uitkomst.

Het hele proces, van printen tot nabewerking, kwaliteitscontrole en levering, duurde ongeveer een maand. Dit is een snelheid die met conventionele productiemethoden niet te evenaren is.

Voordelen van 3D-printen in de luchtvaartindustrie

Uit het praktijkvoorbeeld van de verbrandingskamer wordt duidelijk dat 3D-printen complexe geometrieën mogelijk maakt, maar vaak levert het ook een gewichtsbesparing op. De eerdergenoemde titanium beugel is bijvoorbeeld 29% lichter en 100% stijver dan het oorspronkelijke ontwerp. Een modern passagiersvliegtuig bestaat uit miljoenen onderdelen en elke kilo gewichtsbesparing leidt tot een lager brandstofverbruik en minder CO₂-uitstoot. Ook kunnen wanddiktes lokaal worden geoptimaliseerd, meerdere onderdelen worden samengevoegd tot één component en ontwerpaanpassingen snel digitaal worden doorgevoerd. Hierdoor zijn minder assemblagestappen nodig en kan de ontwikkeltijd worden verkort.

Ook in de productie biedt 3D-printen meer flexibiliteit. Dezelfde printer kan zonder ombouw verschillende ontwerpen produceren, waardoor grootschalige productielijnen minder noodzakelijk zijn en productie dichter bij de eindgebruiker plaats kan vinden. Bovendien is 3D-printen kostenefficiënt bij lage productievolumes en wordt aanzienlijk minder materiaal verspild. Waar bij klassieke productiemethoden het materiaalverlies bij complexe onderdelen kan oplopen tot 60-90%, ligt dat bij additive manufacturing rond de 2-12%.

Tot slot vereenvoudigt en versnelt 3D-printen het voorraadbeheer. Ontwerpen kunnen digitaal worden opgeslagen en onderdelen op aanvraag geproduceerd. Daardoor zijn grote voorraden reserveonderdelen minder nodig en blijven ook onderdelen voor oudere vliegtuigtypen beschikbaar, wat de levensduur van vliegtuigen verlengt.

Wat brengt de toekomst?

De toekomst van 3D-printen voor de luchtvaart kent twee grote uitdagingen: schaalgrootte en certificering. Momenteel zijn grote, dragende constructies, zoals vleugelbalken of romppanelen, nog niet gecertificeerd voor additive manufacturing. Traditionele 3D-printers (Laser Powder Bed Fusion) smelten laag voor laag metaalpoeder. Onder zware, constante trillingen tijdens de vlucht kunnen microscopische bindingsfouten tussen die laagjes leiden tot haarscheurtjes.

Om dit op te lossen, zet de industrie in op nieuwe printtechnologieën zoals DED (Directed Energy Deposition) en w-DED (Wire Directed Energy Deposition). In plaats van het smelten van een vooraf aangelegde poederlaag, smelten deze systemen het materiaal exact op het moment dat het wordt toegevoegd. Dit minimaliseert de kans op ingesloten poriën en holtes. Omdat w-DED bovendien werkt met metaaldraad in plaats van poeder, spelen problemen met vochtopname of oxidatie geen rol meer. Een ander groot pluspunt is dat DED-systemen niet gebonden zijn aan een gesloten printkamer, waardoor het printen van metersgrote vliegtuigcomponenten binnen handbereik komt.

Naast de hardware verandert ook het certificeringsproces. Tijdens de productie scannen camera’s en sensoren elke micrometer van de vloeibare metaallaag. Zodra er een minuscuul luchtbelletje dreigt te ontstaan, corrigeert de laser dit direct. Bovendien krijgt elk geprint onderdeel een exacte ‘digital twin’. Deze digitale tweeling berekent en registreert de complete interne structuur van die specifieke component. Luchtvaartautoriteiten hoeven daardoor niet langer blind te vertrouwen op het printproces; ze krijgen een 100% sluitend digitaal paspoort van de binnenkant meegeleverd.

Door de ontwikkeling van nieuwe printtechnologieën, kwaliteitscontrole en certificeringsprocessen is 3D-printen niet langer een alternatieve productietechniek, maar de motor achter de volgende generatie vliegtuigen.