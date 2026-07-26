Boeing 737 schakelt noodgedwongen motor uit tijdens vlucht

Een technisch probleem dwong de bemanning van een Boeing 737 van Alaska Airlines om tijdens de vlucht een van de motoren uit te schakelen. Het toestel week daarop uit naar Eugene in Oregon.

Motor uitgeschakeld tijdens vlucht

Op 23 juli ontstond het incident tijdens vlucht AS471 van Santa Ana in Californië naar Seattle in de staat Washington. De Boeing 737-800 met registratie N563AS vloog op een kruishoogte van ongeveer 36.000 voet toen de bemanning, zo’n 145 kilometer ten zuidoosten van Eugene, een van de twee CFM56-motoren uitschakelde vanwege een technisch probleem. De piloten braken de vlucht direct af en zetten koers naar Eugene Airport. Ongeveer 25 minuten later landde het toestel veilig op baan 34L. Aan boord waren 161 passagiers en zes bemanningsleden.

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Technisch probleem als oorzaak

Alaska Airlines liet weten dat een technisch mankement aan het vliegtuig de aanleiding vormde voor de uitwijking, meldt The Aviation Herald. Over de exacte aard van het probleem heeft de luchtvaartmaatschappij vooralsnog geen verdere details bekendgemaakt. Het uitschakelen van een motor tijdens de vlucht is een zeldzame gebeurtenis, maar vliegtuigen zijn ontworpen om ook veilig met slechts één werkende motor te kunnen blijven vliegen. Bemanningen trainen regelmatig op dergelijke scenario’s, zodat zij in geval van een storing volgens vaste procedures kunnen handelen en een veilige landing kunnen uitvoeren.

Vervangend toestel ingezet

Om de reis van de passagiers alsnog te voltooien, zette Alaska Airlines een andere Boeing in. Dit vervangende toestel bracht de passagiers uiteindelijk alsnog naar Seattle, waar zij met een vertraging van ongeveer vier uur arriveerden. De betrokken Boeing 737 bleef na de landing in Eugene aan de grond voor technisch onderzoek en inspectie.