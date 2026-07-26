Kritiek op influencer die meerdere maaltijden bestelt tijdens vlucht

Een Zuid-Koreaanse YouTuber met bijna 800.000 abonnees heeft publiekelijk excuses aangeboden nadat hij tijdens een vlucht ongeveer twintig maaltijden en snacks bestelde voor een zogenoemde mukbang-video. De beelden leidden tot een golf van kritiek op sociale media, waarbij veel kijkers vonden dat de actie onnodig belastend was voor de cabinebemanning en storend kon zijn voor medepassagiers. Uiteindelijk verwijderde de influencer de video en erkende hij dat hij een verkeerde inschatting had gemaakt.

Mukbang-video aan boord loopt uit de hand

De ophef ontstond nadat YouTuber Yuno tijdens een circa vijftien uur durende businessclassvlucht van Asiana Airlines een uitzonderlijk groot aantal maaltijden bestelde. Voor zijn video vroeg hij gedurende de vlucht herhaaldelijk om eten en verzamelde uiteindelijk ongeveer twintig gerechten en snacks, meldt Aerotelegraph. Tot de bestelling behoorden onder meer zeven kommen Koreaanse instantnoedels (ramyeon), aangevuld met salades, brood, fruit, een sandwich, kaas en tiramisu. De beelden maakten deel uit van een mukbang, een populaire Zuid-Koreaanse internettrend waarbij makers grote hoeveelheden voedsel consumeren terwijl zij dit filmen voor hun publiek.

Felle kritiek op sociale media

Kort na publicatie van de video ontstond een storm aan negatieve reacties. Veel kijkers vonden dat de YouTuber de service aan boord misbruikte voor online aandacht en onvoldoende rekening hield met de werklast van het cabinepersoneel. Ook werd gewezen op de mogelijke overlast voor andere passagiers tijdens de lange vlucht. In de reacties vroegen gebruikers zich af hoeveel extra werk de bemanning hierdoor had gekregen en stelden sommigen dat een vliegtuig geen restaurant is waar onbeperkt besteld kan worden. De kritiek groeide snel uit tot een online rel, waarna Yuno besloot de video van zijn YouTube-kanaal te verwijderen.

YouTuber biedt excuses aan

Na het verwijderen van de video publiceerde Yuno een uitgebreide verklaring waarin hij volledige verantwoordelijkheid nam voor zijn handelen. Hij legde uit dat hij vooraf toestemming had gevraagd aan de cabinebemanning om te filmen en dat hij uitsluitend opnames maakte wanneer andere passagiers eveneens aan het eten waren, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Toch erkende hij dat hij zich te veel had laten leiden door het maken van opvallende content. Volgens de YouTuber had hij onvoldoende stilgestaan bij de gevolgen van zijn herhaalde bestellingen voor de werkdruk van de cabinebemanning en de ervaring van andere reizigers. Hij noemde zijn beslissing een duidelijke fout en gaf aan dat zijn intenties daarbij geen excuus vormen.