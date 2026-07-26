Nederlandse Yak-52 gaat naar Oekraïne

Een Nederlandse Yak-52 is officieel uit het Nederlandse luchtvaartregister verdwenen met als bestemming Oekraïne. Het voormalige displayvliegtuig PH-DTX werd op 16 juli 2026 uitgeschreven. Waarvoor het toestel precies zal worden gebruikt is niet bekend, maar de Yak-52 heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een opvallend vliegtuig in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zowel Oekraïne als Rusland hebben het type namelijk ingezet in de strijd tegen drones.

Uitschrijving met bestemming Oekraïne

Uit gegevens van het Nederlandse luchtvaartregister blijkt dat de PH-DTX, een Aerostar Yak-52 met serienummer 877803, op 16 juli 2026 is uitgeschreven. Bij de deregistratie staat expliciet vermeld: ‘upon request -> Ukraine‘. Het toestel stond sinds 5 maart 2013 ingeschreven in Nederland. Met de uitschrijving verdwijnt een historische Yak-52 uit Nederland. Over de nieuwe eigenaar of de uiteindelijke bestemming binnen Oekraïne zijn geen verdere details bekendgemaakt.

Bekend toestel van de Dutch Thunder Yaks

De Yak was jarenlang onderdeel van de Dutch Thunder Yaks, een Nederlands displayteam. Het team verzorgt demonstraties tijdens vliegshows en fly-ins in binnen- en buitenland en staat bekend om nauwkeurige formatievluchten. De PH-DTX maakte regelmatig deel uit van deze demonstraties en vloog onder meer tijdens evenementen in Duitsland en Nederland. Daarnaast werd het toestel ingezet bij herdenkingsvluchten.

Mogelijke inzet tegen drones

Waar dit vliegtuig in Oekraïne voor zal worden gebruikt, is vooralsnog onbekend. Toch is een militaire inzet niet ondenkbaar. De Yak-52 heeft zich de afgelopen jaren namelijk ontpopt tot een opmerkelijk platform in de strijd tegen drones. Oekraïne zette eerder gemodificeerde Yak-52’s in om Russische verkenningsdrones boven onder meer Odessa neer te halen, waarbij bemanningen met machinegeweren vanuit de cockpit op de relatief langzaam vliegende drones vuurden. Later besloot ook Rusland hetzelfde concept over te nemen. Daar wordt gewerkt aan de gemoderniseerde Yak-52B2, voorzien van nieuwe avionica en systemen voor elektronische oorlogsvoering, specifiek bedoeld voor de bestrijding van onbemande toestellen.