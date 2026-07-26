Tweede luchthaven van Brussel krijgt er een verbinding bij

De tweede luchthaven van Brussel (CRL) krijgt er vanaf november 2026 een nieuwe verbinding bij. Wizz Air opent dan een operationele basis op de internationale luchthaven van Prishtina in Kosovo en zet daar één Airbus A321neo permanent in. Vanuit de nieuwe basis start de prijsvechter nieuwe routes, waaronder een directe verbinding met Brussels South Charleroi Airport. Met de investering wil de luchtvaartmaatschappij haar positie in Kosovo verder versterken en de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk verbeteren.

Nieuwe basis voor Wizz Air

Met de opening van de nieuwe basis zet Wizz Air een belangrijke stap in de verdere uitbreiding van haar netwerk in de Balkan. Dankzij deze uitbreiding worden drie nieuwe bestemmingen toegevoegd aan het routenetwerk: Brussels South Charleroi Airport, Karlsruhe/Baden-Baden in Duitsland en Basel-Mulhouse op de Frans-Zwitserse grens. Daarnaast verhoogt Wizz Air de frequentie op de bestaande route naar Dortmund. Volgens de maatschappij levert de investering een capaciteitstoename op van ongeveer 500.000 extra stoelen per jaar.

Rechtstreekse verbinding vanaf Charleroi

De nieuwe route betekent meer dan alleen een uitbreiding van het netwerk van Brussels South Charleroi Airport. Tot nu toe konden passagiers tussen Charleroi en Prishtina uitsluitend gebruikmaken van verbindingen met een overstap, bijvoorbeeld via Istanbul Sabiha Gökçen Airport. Afhankelijk van de reisdatum konden die overstappen oplopen tot meer dan tien uur, waardoor de totale reistijd aanzienlijk toenam. Met de komst van Wizz Air ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen Charleroi en de Kosovaarse hoofdstad. Dat maakt de bestemming ook beter bereikbaar voor toeristen en zakelijke reizigers.

Negen routes vanuit Prishtina

Met de nieuwe uitbreidingen groeit het netwerk van Wizz Air vanuit Prishtina naar negen bestemmingen verspreid over zes landen. Daarmee bouwt de Hongaarse luchtvaartmaatschappij verder op haar aanwezigheid in Kosovo, die begon met de eerste vlucht tussen Prishtina en Boedapest in 2017. Sindsdien heeft Wizz Air haar positie op de luchthaven gestaag uitgebreid. De nieuwe basis moet bovendien zorgen voor meer operationele flexibiliteit en verdere groei in de komende jaren.