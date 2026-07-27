Boeing’s ‘bonenblik’-777X krijgt interesse uit onverwachte hoek

Hoewel hij niet aanwezig was, wierp Emirates-topman Tim Clark alle schijnwerpers op zich tijdens de Farnborough Air Show. Hij liet zich ontvallen dat hij een elftal 777X’s niet wil hebben en dat Boeing er maar beter ‘bonenblikken’ van kon maken. Nu lijkt er wellicht toch interesse te zijn in deze toestellen.

Het was een pijnlijke uitspraak voor Boeing, dat te horen kreeg dat zijn nieuwste paradepaardje beter kon dienstdoen als ‘bonenblikken’. De grootste afnemer van de 777X is allesbehalve tevreden over het programma, dat inmiddels al zeven jaar vertraagd is en nog altijd niet door de testfase heen is gekomen. Toch lijken de eerste afleveringen in zicht.

Halverwege de levensduur

Hoewel Lufthansa de launch customer is van het type, gingen er stemmen op om Emirates een aantal vliegtuigen aan te bieden. Het zou gaan om een elftal toestellen die al jarenlang in de opslag staan. Deze zijn al gebouwd voor 2019, toen Boeing onder verscherpt toezicht werd gesteld na twee dodelijke 737 MAX-crashes. Deze machines voldoen daarom niet langer aan de modernste kwaliteitseisen.

Om dit te herstellen, zou Boeing deze 777X-toestellen grotendeels uit elkaar moeten halen en opnieuw monteren. Om die reden wil Clark deze machines niet hebben. Het is een dure operatie en hij wil geen machines in ontvangst nemen die grootschalige aanpassingen hebben ondergaan. Volgens hem zijn deze machines al halverwege hun levensduur bij de airline uit Dubai. Boeing heeft zelfs al een eerste exemplaar ontmanteld.

Interesse

Nu is er naar verluidt toch interesse in de serie vliegtuigen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines is volgens bronnen bereid om de machines over te nemen. Daarmee zou de airline direct de launch customer van het type worden, terwijl ze deze zelf nog niet eens besteld heeft. United was in de jaren ’90 ook al de eerste gebruiker van de 777-200.

Het valt nog te bezien of de airline de machines ook daadwerkelijk in ontvangst wil nemen. De 777X is in theorie te groot voor de operaties van Amerikaanse airlines; ook concurrenten Delta en American hebben het toestel niet besteld. Wel zou het een goedkope deal zijn voor de in Chicago-gevestigde airline, die een uiterst loyale partner van Boeing is gebleken door de jaren heen.