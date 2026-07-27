EasyJet-vlucht moet snel dalen en wijkt uit

Een Airbus A319 van easyJet heeft tijdens een vlucht van Lissabon naar Barcelona plotseling te maken gekregen met verlies van cabinedruk. Volgens een bron was het toestel voorafgaand aan de vlucht al vertrokken met een defect aan één van de cabine-drukregelaars. Tijdens de vlucht zou ook het tweede systeem zijn uitgevallen, waarna de bemanning uitweek naar Madrid.

Incident boven Spanje met easyJet

Het incident vond plaats tijdens vlucht U2-7214. De Airbus A319-100, registratie OE-LVK, vloog op ongeveer 38.000 voet toen de bemanning een verlies van cabinedruk constateerde. Daarop besloten zij direct te dalen naar naar 10.000 voet, een hoogte waarop passagiers en bemanning zonder zuurstofmaskers veilig kunnen ademen. Ongeveer 35 minuten later landde het toestel veilig op baan 32L van Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport.

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Twee drukregelaars buiten werking

Volgens informatie van The Aviation Herald was het vliegtuig vóór vertrek al vrijgegeven onder de zogenoemde Minimum Equipment List (MEL). Dat betekent dat een vliegtuig onder strikte voorwaarden mag vertrekken met bepaalde niet-kritieke systemen die buiten werking zijn. In dit geval was de eerste Cabin Pressure Controller (CPC1), verantwoordelijk voor de automatische regeling van de cabinedruk, defect. Tijdens de vlucht viel ook de tweede en laatste beschikbare drukregelaar (CPC2) uit. Door het uitvallen van beide systemen kon de cabine niet langer automatisch op druk worden gehouden, waardoor de bemanning de voorgeschreven noodprocedure uitvoerde en direct afdaalde naar een veilige hoogte.