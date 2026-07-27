Extra vliegtuigen onderweg naar Spanje

De verwoestende bosbranden in Spanje hebben geleid tot internationale hulp. Op verzoek van de Europese Unie heeft Turkije twee blusvliegtuigen naar het zwaar getroffen land gestuurd. Vooral in de regio’s rond Madrid, Ávila en Valencia woeden al dagen grote natuurbranden, waarbij inmiddels tienduizenden hectares natuur verloren zijn gegaan en duizenden hulpverleners dag en nacht proberen het vuur onder controle te krijgen.

Europese noodoproep leidt tot Turkse hulp

Turkije heeft de twee blusvliegtuigen ingezet nadat Spanje om internationale ondersteuning had gevraagd. Volgens de Turkse ambassade in Madrid zijn de toestellen direct naar het getroffen gebied gestuurd om de Spaanse autoriteiten te ondersteunen bij de bestrijding van de natuurbranden. Ankara benadrukte solidair te zijn met de Spaanse bevolking en wenste de brandweerlieden en andere hulpdiensten succes bij hun gevaarlijke werkzaamheden, dat meldt Hava Sosyal Medya.

Bosbranden in Spanje

De bosbranden hebben vooral in de regio’s Madrid, Ávila en Valencia grote schade aangericht. Vanwege de aanhoudende branden hebben de Spaanse autoriteiten de nationale noodsituatie verlengd. Duizenden brandweerlieden, militairen en hulpverleners worden ondersteund door een grote vloot blusvliegtuigen en helikopters om de vuurhaarden onder controle te krijgen, terwijl de extreme hitte en droge omstandigheden de bestrijding aanzienlijk bemoeilijken.

Ook elders in Europa

Niet alleen Spanje kampt met uitzonderlijk zware natuurbranden. Ook in het zuidwesten van Frankrijk zijn grote branden uitgebroken, waardoor tienduizenden mensen hun woningen moesten verlaten. De branden behoren daar tot de grootste van de afgelopen jaren en onderstrepen opnieuw hoe meerdere Zuid-Europese landen tegelijkertijd worden geconfronteerd met een extreem en langdurig natuurbrandenseizoen. Internationale samenwerking, zoals de inzet van Turkse blusvliegtuigen in Spanje, speelt daardoor een steeds belangrijkere rol bij de bestrijding van deze grootschalige rampen.