KLM onthult nieuwe Airbus A350-bestemmingen

Nadat KLM eerder al met twee bestemmingen kwam voor de nieuwste aanwinst in de vloot, onthult de airline nu nog eens vier luchthavens. Deze worden vanaf later dit jaar aangevlogen.

De aankomst van KLM’s eerste Airbus A350-900 laat niet lang meer op zich wachten. Naar verwachting voegt de machine, registratie PH-ZNA, zich eind augustus bij de Nederlandse vloot. Hoewel deze in eerste instantie ingezet zal worden op korte testvluchten, begint het toestel eind september met de eerste vluchten. Op zondag 27 september vliegt de A350 naar Toronto.

Later in het jaar, op 30 november, zal de blauwe A350 ook te zien zijn op routes tussen Amsterdam en Montreal. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vervangt driemaal per week de A330-200/-300 die normaliter op deze route wordt ingezet. Volgens Aeroroutes verdwijnt de A350 tijdelijk tussen 4 januari en 28 februari 2027, waarna deze weer terugkeert. Volgens KLM heeft het tijdelijk verdwijnen van de A350 te maken met de optimalisatie van het vliegschema, dat er anders uitziet in deze maanden ten opzichte van december.

Afrika

Behalve Canada, zet KLM haar nieuwste paradepaardje ook in op vluchten naar Oost-Afrika. Vanaf 1 december voert de A350-900 tweemaal per week – dinsdag en vrijdag – de rotatie Amsterdam-Kilimanjaro-Dar es Salaam-Amsterdam uit. Op de overige drie wekelijkse vluchten behoudt KLM voorlopig de Boeing 787-10 Dreamliner.

Ook vakantie-eiland Zanzibar ontvangt de Airbus A350 diezelfde week. Vanaf 6 december is deze machine te zien op het eiland voor de Tanzaniaanse kust, eveneens in combinatie met hoofdstad Dar es Salaam. Voorlopig gaat het om slechts één vlucht per week, de resterende vluchten blijven voor de Dreamliner. Vanaf januari schroeft KLM de frequentie op naar twee tot drie rotaties per week.

In het nieuwe jaar bezoekt KLM ook Nairobi met haar nieuwste aanwinst. De Keniaanse hoofdstad mag de Airbus A350 tweemaal per week verwachten, terwijl de overige vijf vluchten per week nog steeds door de 787-10 Dreamliner worden uitgevoerd.

Ontbrekende businessclass

Eerder al kwam naar buiten dat de business class aan boord van de A350-900 voorlopig onbruikbaar blijft. De stoelen in de World Business Class van de Airbus zijn wel geïnstalleerd, maar de certificering is nog niet afgerond. Vooralsnog is het onduidelijk wanneer dit proces voltooid zal zijn. Dit geldt voor zowel de PH-ZNA als de -ZNB, het tweede exemplaar dat KLM in ontvangst neemt.