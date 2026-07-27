Passagiers zitten 24 uur vast in Emirates A380

Passagiers aan boord van een Emirates Airbus A380 maakten zich na een vlucht van bijna zeven uur klaar voor de landing. Het toestel moest uitwijken echter, de inzittenden zaten de hele nacht vast.

Een Airbus A380, registratie A6-EDV, vertrok woensdag 22 juli vanuit Dubai naar het Chinese Shanghai. Vlucht EK302 verliep voorspoedig totdat de machine de Chinese oostkust naderde. Wegens slecht weer moest de A380 uitwijken naar de luchthaven van Hangzhou, op een kleine honderdvijftig kilometer van Shanghai.

Wat een korte tussenstop had moeten worden, werd een nachtmerrie. Door het uitwijken had het cabinepersoneel van de Airbus A380 de diensttijd overschreden en mocht het niet verder. De vlucht vanuit Dubai naar Hangzhou wordt normaal gesproken uitgevoerd met een Airbus A350. Daarom beschikte Emirates niet over het juiste personeel om het laatste stukje van de vlucht uit te voeren.

Lange nacht

Terwijl een vervangende crew werd ingevlogen vanuit Shanghai, ontdekten technici een mechanisch mankement aan de Airbus A380 van Emirates. De Chinese krant Hangzhou News meldt dat de cockpit het probleem aan de crew vertelde en herhaaldelijk met nieuwe, vertraagde vertrektijden kwam. In eerste instantie was dat 03:00 uur, vervolgens 04:30 uur en daarna werd de vlucht volledig geannuleerd.

Rond 07:30 uur ’s ochtends, zestien uur na de oorspronkelijk geplande aankomsttijd, mochten de eerste passagiers van boord. Tijdens de nacht was de de airco uitgevallen waardoor de temperatuur in het vliegtuig flink opliep. Ook zou er een passagier onwel zijn geraakt. Het van boord gaan van alle passagiers nam erg veel tijd in beslag en de laatste passagiers stapten pas om 09:00 uur lokale tijd uit de A380.

Excuses

Emirates bood haar passagiers excuses aan voor het opgelopen ongemak. De maatschappij bevestigt dat de vertraging het resultaat is van het slechte weer en het technische mankement. Verder bedankte de airline uit het Midden-Oosten de luchthaven van Hangzhou en de betrokken autoriteiten, waaronder de immigratie- en douaneautoriteiten, voor de dienstverlening tijdens het incident.