Transavia A321neo botst met vogel op Schiphol

Een Airbus A321neo van Transavia vertrok vanaf Schiphol voor een vlucht naar het Turkse Antalya. Kort na het vertrek moest het toestel alweer terugkeren naar de Amsterdamse luchthaven.

Op de vroege ochtend van maandag 27 juli, rond 06:30 uur, steeg een Transavia Airbus A321neo op vanaf Schiphol in zuidwestelijke richting op om vlucht HV5011 uit te voeren. De machine, registratie PH-YHX, zette vervolgens koers richting het oosten maar begon met dalen kort nadat het vliegtuig een hoogte van 20.000 voet bereikte.

Ter hoogte van Barneveld draaide de Airbus A321neo naar links en vloog richting het noorden. Volgens ingewijden was de oorzaak een birdstrike. Het zou gaan om een aanvaring met een meeuw. Het is nog onduidelijk wat de exacte schade is als gevolg van het incident, maar de machine moest terugkeren naar Amsterdam Schiphol.

Wacht houden

Aangezien de Airbus A321neo voldoende brandstof bij zich had voor een vlucht richting de Turkse badplaats Antalya, moest het vliegtuig eerst nog brandstof kwijtraken. Door een wachtpatroon aan te houden, waarbij het lijkt alsof het vliegtuig de wacht houdt boven noordoost Nederland, slaagden de piloten erin voldoende brandstof te verbruiken voor een veilige landing op Schiphol.

Na een kleine twee uur in de lucht landde de groene A321neo op de Buitenveldertbaan van Schiphol. Maar, in plaats van een gate, taxiede het vliegtuig richting een standplaats op het tarmac. Vermoedelijk is dit om de Airbus makkelijker richting de hangar te verplaatsen en de gate vrij te houden. Passagiers worden met vervangende vluchten naar hun vakantiebestemming gebracht.

Reactie Transavia

Transavia bevestigt het nieuws dat de Airbus A321neo inderdaad naar Schiphol is teruggekeerd omwille van een birdstrike. Tevens onderstreept de airline dat de machine boven noordoost Nederland rondvloog zodat deze voldoende brandstof verbruikte ‘om binnen het maximale landingsgewicht veilig te kunnen landen’. Daarbij benadrukt een woordvoerder dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat.