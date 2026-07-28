Douane betrapt passagier met 24 kilo drugs op luchthaven

De Duitse douane heeft op de luchthaven van Frankfurt opnieuw een passagier betrapt met een grote partij drugs. Tijdens een controle werd ongeveer 24 kilogram cocaïne aangetroffen in de koffer van een 20-jarige reiziger uit Jamaica. Eerder deze maand werden op de luchthaven ook al meerdere grote partijen drugs aangetroffen.

Koffer met cocaïne

De vangst vond plaats tijdens een controle van bagage afkomstig van een vlucht uit Montego Bay, Jamaica. Bij een inspectie werd ongeveer 24 kilogram cocaïne aangetroffen, verdeeld over twintig zorgvuldig in folie verpakte blokken. Na aanvullende tests werd bevestigd dat het daadwerkelijk om cocaïne ging. De drugs zijn direct in beslag genomen en tegen de reiziger is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Meerdere grote drugsvangsten

Slechts een dag later werd de bagage van een 23-jarige Fransman gecontroleerd. Daarbij kwam ruim 22 kilogram cocaïne aan het licht, eveneens verpakt in geperste blokken. Ook deze verdachte werd aangehouden. Op 14 juli kwamen daarnaast nog twee afzonderlijke partijen marihuana uit Abu Dhabi aan het licht. In de koffers van een 20-jarige en een 21-jarige reiziger werd respectievelijk 17,6 en 18,4 kilogram marihuana gevonden.

Internationale drugssmokkel

Volgens de douane laten de recente drugsvondsten zien dat de luchthaven van Frankfurt nog altijd wordt gebruikt voor internationale smokkel. Een woordvoerster van het kantoor in Frankfurt waarschuwt dat veel reizigers de regels rondom het meenemen van drugs nog altijd onderschatten. ‘Ondanks de gedeeltelijke legalisering van cannabis lijkt bij veel consumenten onbekend te zijn dat de invoer van deze drug nog steeds strafbaar is’, aldus de woordvoerster. De douane blijft daarom de komende periode extra controles uitvoeren, onder meer op basis van passagiersgegevens en met behulp van speurhonden.